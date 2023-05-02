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經文盃高球賽 120僑民以球會友

記者子為／惠提爾市報導
第27屆「經文盃」高爾夫球邀請賽在惠提爾市的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」揭幕。（記者子為/攝影）
第27屆「經文盃」高爾夫球邀請賽在惠提爾市的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」揭幕。（記者子為/攝影）

加州中華民國高爾夫球聯合會主辦的第27屆「經文盃」高爾夫球邀請賽(TECO Cup)，5月1日在洛杉磯縣惠提爾市(Whittier)的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」(California Country Club)盛大開賽，約120位高爾夫球友共襄盛時，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育到場致詞並開球。

影音來源：記者子為

1日早上11時，「經文盃」高爾夫球邀請賽揭幕。這是該賽因疫情中斷後恢復的第二年，主旨為展現經文處和僑胞之間的互助與互愛，也希望藉此發展國民外交。

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟表示，「經文盃」是經文處和僑民能直接交流和互動的寶貴機會，今年精心挑選了場地，用意在讓球友們有最好的發揮。

到場球友合影留念。（記者子為/攝影）
到場球友合影留念。（記者子為/攝影）

駐洛杉磯經文處副處長張正育表示，很高興能參與「經文盃」這項傳統活動，也感謝葉會長用心選擇場地，讓僑民歡聚一堂。「經文盃」十分有意義，希望能一直辦下去。

高爾夫球聯合會創會會長邱垂煌表示，感謝經文處長官長久以來對僑民的服務，也希望「經文盃」能成為一個外交平台。

致詞嘉賓合影，左起是：南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟、前中華民國駐美大使...
致詞嘉賓合影，左起是：南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟、前中華民國駐美大使袁健生、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、聯合會創會會長邱垂煌。（記者子為/攝影）

前中華民國駐美大使袁健生表示，經歷多年「經文盃」後，他認為重要的不是比賽，而是僑胞們的情義，希望今後也能長遠地辦下去。袁健生曾服務於外交部，也很欣慰看到外交做得越來越好。受父親影響，袁健生從十幾歲開始打高爾夫，因為外交官的職責需要，他還學習了跳舞運動等其他項目，以盡快融入西方社會，他希望外交部的同仁能維持此傳統。

今年的四個「一桿進洞獎」獎品十分豐厚，包括由贊助商提供的寶馬汽車、本田汽車、以及中華航空和長榮航空各一張的洛杉磯至台北來回商務艙機票。

經文處副處長張正育為賽事開球。（記者子為/攝影）
經文處副處長張正育為賽事開球。（記者子為/攝影）

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