開車別打手機 亞市警局打擊分心駕駛

4月亞凱迪亞（Arcadia）警方積極打擊分心駕駛，警局將在整個月內積極尋找違反加州免提手機法分心駕駛的駕駛者。（亞市警局官網）

4月亞凱迪亞 （Arcadia）警方積極打擊分心駕駛，警局將在整個月內積極尋找違反加州 免提手機 法（Hands-Free Cell Phone Law）分心駕駛的駕駛者。

亞市警局發言人BarryMiller表示，開車時拿著手機且使用不僅危險且違法，在啟動汽車之前，請將手機靜音或將其放在雜物箱、後備箱或後座上。放在任何你無法拿到的地方。

根據2022年加州民意調查，近72%的受訪駕駛者表示，因發短信而分心駕駛是他們最大的安全隱患。2021年，加州公路巡警局(CHP)因分心駕駛發出近5萬6000份罰單。

根據現行法律，駕駛者在駕駛車輛時不得手持電話或使用電子通訊設備。這包括交談、發短信或使用應用程式。開車時使用手持手機將被處以罰款。在因同一罪行被定罪後的36個月內第二次違反免提法，將導致在駕駛者的紀錄中增加一分。

如果民眾有重要的電話、短信、電子郵件，或遇到其他讓其分心的情況，請將車停在安全的停車位。其他讓民眾分心的事情可能是吃飯、梳洗、伸手去拿掉在地上的東西、穿上或脫下衣服、與乘客或與後座的孩子交談。

分心駕駛執法的推廣宣導資金，由加州交通安全辦公室通過國家公路交通安全管理局撥款提供。