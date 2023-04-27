賴清德後援會周六成立 召集人籲踴躍參與

大洛杉磯信賴台灣之友會力邀鄉親力挺，三位召集人林榮松（右起）、陳文石、李木通。（記者張庭瑜/攝影）

距2024年1月13日的中華民國 總統及立委大選僅剩八個多月，民進黨將由兼任黨主席的副總統賴清德 競逐2024年總統，美國各地的支持者陸續成立後援會。美國台僑最多的地方之一、大洛杉磯 地區，輸人不輸陣，將在4月29日（周六）下午2時在台灣會館舉行 「大洛杉磯信賴台灣之友會」成立大會。

三位召集人李木通、林榮松、陳文石，呼籲綠營社團或支持者前往現場，壯大聲勢，團結逗陣來力挺賴清德，「幫助台灣贏得這場至關重要的選舉」。

陳文石表示，這次大會的目標是宣布「大洛杉磯信賴台灣之友會」的成立，並召集委員等成員。明年台灣總統選戰沒有輸的本錢，唯有戰勝，台灣才能永續發展。這次成立「信賴台灣之友會」中的「信賴」寓意台灣民主的深化，唯一能守護台灣民主的就是大家值得信賴的賴清德。台灣僑民的支持是不可忽視的力量，希望大家在29日能用行動支持賴清德，一起努力贏得勝利。

召集人李木通強調，2024年台灣總統選舉對台灣關鍵至極，在縣市首長選舉失利後，這場選戰不容易打，特別是中國及親中陣營勢必會重複上次選舉的手法，使用「認知戰」抹黑或歪曲真相，以期達到自己的政治目的。因此，下一屆總統必須是一位有能力、有魄力、有堅定信念，並以台灣利益為先的領袖，能夠團結台灣人民對抗中共的「武力威嚇」和「統戰攻勢」，而最適合擔任下一任總統的人選，就是賴清德。