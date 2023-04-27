洛加大獲校友捐助1500萬元 明年增加700人助學金

洛杉磯加大一名校友26日向母校捐款1500萬元，從2024年開始將增加700位受惠學生。（洛杉磯加大）

洛杉磯加大 （UCLA）的一名校友、成功地產商，26日向母校捐款1500萬元。洛杉磯加大表示，這筆捐款將用於增加學生助學金，從2024年開始將增加700位受惠學生，每人每年5000元；洛杉磯加大同時表示為學生籌集更多的助學金，將是未來六年的重點議題之一，希望到2030年實現在校學生無債務教育的目標。

洛杉磯加大畢業的房地產投資人Peter Merlone，26日出席向母校的捐贈儀式。洛杉磯加大校長Gene Block表示，財政的富足不僅是學生安心學習的基礎，也是讓學生們的潛力和才能得到充分培養和發揮的基礎，是洛杉磯加大吸引全州和全國優秀學生的關鍵之一。

學生上大學學費的傳統討論議題通常側重在學費，但學生的其他花費比如住房、書籍、食物、交通和其他花費常常被忽略，但這些方面的支出往往不是小數。洛杉磯加大表示，他們計畫將校友這次的1500萬元捐助，用於幫助學生，2024年開始將增加700個名額，每年每人可獲5000元，四年2萬。

洛杉磯加大負責招生的臨時副教務長Gary Clark表示，貸款 無論如何對學生都是壓力，所以校方正在努力尋求為更多的學生提供貸款的替代方案，期望確保洛杉磯加大是所有收到錄取通知書的加州學生的第一選擇。

捐助人Merlone1979年獲得洛杉磯加大學位，他在聲明中說，他上學的時代很少學生需要貸款上學，現在的情況和當年相比發生了很大變化。他說，他當年在洛杉磯加大上學時不用繳學費，住宿和飲食及交通每年1800元左右，所以很少人需要貸款。他希望捐助能夠讓學生們直接受惠，將捐助作為獎學金發放到學生身上，就是一種很好的方式。

據相關數據，洛杉磯加大2023-24年大學住校學生的學雜費用為3萬8517元，學費占總費的37%左右，住宿、飲食、書本和交通占比最大。對於許多低收入學生來說，不斷上漲的生活成本已成為他們進入加州大學 的主要障礙。 2021 年，超過1萬名家庭年收入低於5萬元的學生，拒絕了加州大學的錄取通知，轉而進入社區學院和加州州立大學校園。

以增加助學金的方式減少學生貸款壓力，似乎正成為加大系統幫助學生的支點。伯克萊加大最近也新增1100個助學金名額，包括776名一年級新生和329名轉學生受惠。