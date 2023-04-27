我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美飛中核酸取消 南加華人準備買票回國

拖延戰術？原定27日入監 Theranos荷姆斯再提上訴

洛加大獲校友捐助1500萬元 明年增加700人助學金

記者楊青╱綜合報導
洛杉磯加大一名校友26日向母校捐款1500萬元，從2024年開始將增加700位受惠學生。（洛杉磯加大）
洛杉磯加大一名校友26日向母校捐款1500萬元，從2024年開始將增加700位受惠學生。（洛杉磯加大）

洛杉磯加大（UCLA）的一名校友、成功地產商，26日向母校捐款1500萬元。洛杉磯加大表示，這筆捐款將用於增加學生助學金，從2024年開始將增加700位受惠學生，每人每年5000元；洛杉磯加大同時表示為學生籌集更多的助學金，將是未來六年的重點議題之一，希望到2030年實現在校學生無債務教育的目標。

洛杉磯加大畢業的房地產投資人Peter Merlone，26日出席向母校的捐贈儀式。洛杉磯加大校長Gene Block表示，財政的富足不僅是學生安心學習的基礎，也是讓學生們的潛力和才能得到充分培養和發揮的基礎，是洛杉磯加大吸引全州和全國優秀學生的關鍵之一。

學生上大學學費的傳統討論議題通常側重在學費，但學生的其他花費比如住房、書籍、食物、交通和其他花費常常被忽略，但這些方面的支出往往不是小數。洛杉磯加大表示，他們計畫將校友這次的1500萬元捐助，用於幫助學生，2024年開始將增加700個名額，每年每人可獲5000元，四年2萬。

洛杉磯加大負責招生的臨時副教務長Gary Clark表示，貸款無論如何對學生都是壓力，所以校方正在努力尋求為更多的學生提供貸款的替代方案，期望確保洛杉磯加大是所有收到錄取通知書的加州學生的第一選擇。

捐助人Merlone1979年獲得洛杉磯加大學位，他在聲明中說，他上學的時代很少學生需要貸款上學，現在的情況和當年相比發生了很大變化。他說，他當年在洛杉磯加大上學時不用繳學費，住宿和飲食及交通每年1800元左右，所以很少人需要貸款。他希望捐助能夠讓學生們直接受惠，將捐助作為獎學金發放到學生身上，就是一種很好的方式。

據相關數據，洛杉磯加大2023-24年大學住校學生的學雜費用為3萬8517元，學費占總費的37%左右，住宿、飲食、書本和交通占比最大。對於許多低收入學生來說，不斷上漲的生活成本已成為他們進入加州大學的主要障礙。 2021 年，超過1萬名家庭年收入低於5萬元的學生，拒絕了加州大學的錄取通知，轉而進入社區學院和加州州立大學校園。

以增加助學金的方式減少學生貸款壓力，似乎正成為加大系統幫助學生的支點。伯克萊加大最近也新增1100個助學金名額，包括776名一年級新生和329名轉學生受惠。

洛杉磯加大 加州大學 貸款

上一則

哈岡設永久遊民中心 居民抗議

下一則

國家優秀獎學金首批名單 加州70人上榜半數亞裔

延伸閱讀

駐洛杉磯經文處處長首訪亞利桑納州 州長和議會都挺台

駐洛杉磯經文處處長首訪亞利桑納州 州長和議會都挺台
不只美西 星宇布局北美航線：美中擬開1處 紐約最快後年

不只美西 星宇布局北美航線：美中擬開1處 紐約最快後年
星宇首航 飛機餐有台北燒肉 董事長親駕抵洛

星宇首航 飛機餐有台北燒肉 董事長親駕抵洛

星宇首航洛杉磯 將繼續擴點 預計年底開闢舊金山航線

星宇首航洛杉磯 將繼續擴點 預計年底開闢舊金山航線
洛杉磯妙齡女當街被綁架 男子用槍抽打 視頻全錄

洛杉磯妙齡女當街被綁架 男子用槍抽打 視頻全錄
剛需買家出手 加州房屋中間價3月增7.6% 終結連7月頹勢

剛需買家出手 加州房屋中間價3月增7.6% 終結連7月頹勢

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05

超人氣

更多 >
這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑

這個食物好處多 可取代Omega-3脂肪酸營養補充劑
欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客

欠租毀房霸占…紐約皇后區華女慘遇惡房客
開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制

開海外帳戶洗錢…陳水扁兒子確定入獄 啟動防逃機制
他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄

他獲125所大學錄取 獎學金合計900萬 破金氏世界紀錄
五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬

五年跳槽兩次 她的薪水從7.2萬飆到18.6萬