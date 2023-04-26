表彰為亞裔發聲人士 影星吳彥祖領獎

南加州亞美公義促進中心40周年慈善慶典紅毯眾星雲集。（記者趙健/攝影）

非營利組織南加州亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice，AJSOCAL)24日晚攜手洛杉磯主廚人權協會(LA Chefs For Human Rights，LACHR)，舉辦「Ruby Hero Award」慈善慶典，表彰為代表亞裔 社區發聲的傑出人士，著名影星吳彥祖(Daniel Wu)和知名新聞從業者、製片人兼電視節目主持人凌志慧 (Lisa Ling)到場領獎。

24日晚7時，慈善慶典紅毯環節開啟，演藝圈明星、民權領袖、社交媒體紅人、知名主廚、商界名流相繼到場。吳彥祖、凌志慧、艾美獎 得主Jeannie Mai Jenkins、華裔英雄蔡班達(Brandon Tsay)、華人演員安柚鑫 (Yoson An)、趙家玲 (Rosalind Chao)、非裔演員Down Lyen-Gardner、越裔艾美獎提名導演Bao Nguyen、普利茨獎獲獎作家Viet Thanh Nguyen、前菲律賓小姐Krista Kleiner等紛紛盛裝出席。

亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe表示，一直以來，亞裔群體的聲音少被代表，AJSOCAL希望藉此機會表彰為亞裔群體發聲的傑出代表。同時，種族歧視 和仇恨不只發生在亞裔群體身上，可能發生在任何種族或社群中，大家需要建立跨種族和跨社群的聯盟，持續為受到歧視和仇恨的人們發聲，堅持在這條道路上持續努力。

亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe（左）和洛杉磯主廚人權協會共同創始人Kim Luu-Ng（右)。（記者趙健/攝影）

製作並主持九季CNN知名節目「這就是生活」的凌志慧，是美國新聞界傑出的亞裔代表，曾多次以戰地記者身份赴伊拉克和阿富汗等地採訪。凌志慧表示，她近期的關注焦點是中美之間不斷升級的緊張關係下，對美國亞太裔社區可能產生的影響。

她希望兩國外交官以和平外交方式改善關係，而不是讓社會群體之間產生敵對關係。兩國之間的關係會影響到亞太裔群體中的許多人，如何解決這些問題顯得至關重要。

自疫情初期，吳彥祖多次參與維護亞裔社會權利的活動。吳彥祖說，他認為亞裔群體在美國社會還有很多方面未受到足夠關注。他曾大力支持反仇亞運動，也見證了從無人問津，到人人為此發聲，再到現在逐漸又歸於平靜。

吳彥祖說，華人是美國文化的一部分，參與了這個國家的建設，這些歷史事實需要被更廣泛地了解、尊重和傳承。（記者趙健/攝影）

實際上，在當下還是有很多仇恨犯罪正在發生，而且隨著中美關係惡化，此類犯罪還可能繼續增多。所以，這條道路還很長。華人是美國文化的一部分，參與了這個國家的建設。例如，華工在建設美國的鐵路系統上做出重要貢獻，這些歷史事實需要被更廣泛地了解、尊重和傳承。