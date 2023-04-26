觀光局駐洛辦事處主任林宜錚 擅長行銷、推廣綠色旅遊

交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚4月19日到任。（受訪者提供）

交通部觀光 局駐洛杉磯辦事處4月19日迎來新的主任林宜錚和秘書劉婉文。林宜錚曾在台灣任職觀光局花東管理處及參山管理處(梨山、獅頭山、八卦 山)，本次是她首次駐美，希望在就任期間將台灣的新形象和魅力帶給南加民眾，吸引僑胞和美國友人前往台灣觀光。

林宜錚出生於花蓮，在台南國立成功大學交通管理科學系完成學士及碩士學位。取得高考觀光行政資格後，自2007年進入交通部觀光局花東縱谷國家風景區處服務，2012至2023年期間調任參山國家風景區管理處擔任課長、技正及秘書等職務。

林宜錚長期於交通部觀光局所轄風景區管理處工作，職務歷練豐富，熟稔各項觀光政策研訂推動，亦對各項行銷宣傳活動有實務操作經驗風。曾負責推動鷹揚八卦生態賞鷹遊程、推動中橫觀光60周年、梨山雲端上的婚禮，及舉辦首屆南庄花卉等深具在地特色的活動，另統籌於台北車站辦理台灣部落觀光嘉年華大型展演，提升台灣原住民族部落觀光能見度，近年來積極協助在地觀光產業鍊結擴大觀光圈產業串連效益。

鑑於綠色旅遊及永續觀光成為疫後全球觀光發展趨勢，林宜錚亦對投入永續觀光及環境教育 不遺餘力，主動參與環境人員受訓，2017年已取得環境教育人員資格；另於2022年參加永續觀光旅遊訓練認證(GSTC)，亦取得相關認證。希望加強宣傳台灣成為綠色旅遊目的地知名景點，提升台灣觀光旅遊國際市場競爭力。

林宜錚雖然才剛上任，已經籌畫多項工作重點，包括根據觀光客需求制定多元促銷方案；與亞洲其他國家合作推廣「一程多站」；結合台灣特色節日推出觀光方案等。

林宜錚表示，疫情期間台灣在國際知名度有所提升，交通部觀光局希望通過推廣台灣行，讓國際友人赴台觀光並加深對台灣的認識。她希望觀光局推出的政策和觀光方案等舉措，能吸引美國友人首次或再度訪台，滿載而歸，並願意一來再來。