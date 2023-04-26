我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

家居零售巨頭BBB破產 折扣券3天內到期 引發搶購潮

觀光局駐洛辦事處主任林宜錚 擅長行銷、推廣綠色旅遊

記者子為／洛杉磯報導
交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚4月19日到任。（受訪者提供）
交通部觀光局駐洛杉磯辦事處主任林宜錚4月19日到任。（受訪者提供）

交通部觀光局駐洛杉磯辦事處4月19日迎來新的主任林宜錚和秘書劉婉文。林宜錚曾在台灣任職觀光局花東管理處及參山管理處(梨山、獅頭山、八卦山)，本次是她首次駐美，希望在就任期間將台灣的新形象和魅力帶給南加民眾，吸引僑胞和美國友人前往台灣觀光。

林宜錚出生於花蓮，在台南國立成功大學交通管理科學系完成學士及碩士學位。取得高考觀光行政資格後，自2007年進入交通部觀光局花東縱谷國家風景區處服務，2012至2023年期間調任參山國家風景區管理處擔任課長、技正及秘書等職務。

林宜錚長期於交通部觀光局所轄風景區管理處工作，職務歷練豐富，熟稔各項觀光政策研訂推動，亦對各項行銷宣傳活動有實務操作經驗風。曾負責推動鷹揚八卦生態賞鷹遊程、推動中橫觀光60周年、梨山雲端上的婚禮，及舉辦首屆南庄花卉等深具在地特色的活動，另統籌於台北車站辦理台灣部落觀光嘉年華大型展演，提升台灣原住民族部落觀光能見度，近年來積極協助在地觀光產業鍊結擴大觀光圈產業串連效益。

鑑於綠色旅遊及永續觀光成為疫後全球觀光發展趨勢，林宜錚亦對投入永續觀光及環境教育不遺餘力，主動參與環境人員受訓，2017年已取得環境教育人員資格；另於2022年參加永續觀光旅遊訓練認證(GSTC)，亦取得相關認證。希望加強宣傳台灣成為綠色旅遊目的地知名景點，提升台灣觀光旅遊國際市場競爭力。

林宜錚雖然才剛上任，已經籌畫多項工作重點，包括根據觀光客需求制定多元促銷方案；與亞洲其他國家合作推廣「一程多站」；結合台灣特色節日推出觀光方案等。

林宜錚表示，疫情期間台灣在國際知名度有所提升，交通部觀光局希望通過推廣台灣行，讓國際友人赴台觀光並加深對台灣的認識。她希望觀光局推出的政策和觀光方案等舉措，能吸引美國友人首次或再度訪台，滿載而歸，並願意一來再來。

觀光 八卦 教育

上一則

橙縣驚傳雙屍命案 男射殺亞裔女友後輕生

下一則

勁球150萬元得主 最後一刻現身領獎

延伸閱讀

華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮

華埠監獄改建代替拆除？紐約市府回覆了：不考慮
Michelle 蘇談 首次購屋貸款方案

Michelle 蘇談 首次購屋貸款方案
推特付費方案上路 川普、教宗的「藍勾勾」都不見啦

推特付費方案上路 川普、教宗的「藍勾勾」都不見啦
共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張

共和黨債限方案7項重點 華郵：與拜登對峙仍緊張
中國交通部：要求網約車平台降低過高抽成比例

中國交通部：要求網約車平台降低過高抽成比例
中國禁航區27分鐘變6小時 台交通部：海上航行安全考量

中國禁航區27分鐘變6小時 台交通部：海上航行安全考量

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院