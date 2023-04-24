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阿罕布拉市首位女警長 5月退休

記者邵敏／阿罕布拉報導
阿罕布拉市現任警察局長Kelley Fraser宣布退休。（阿市警局提供）
阿罕布拉市現任警察局長Kelley Fraser宣布退休。（阿市警局提供）

洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉市（Alhambra）現任警察局長Kelley Fraser宣布退休，助理局長Garrett Kennedy被選為新任局長，新人事將於5月11日起生效。

Fraser從2021年12月擔任警察局長至今，她是阿市歷史上第一位女局長，擁有36年執法經驗。在她的領導下，阿市警局成為社區警務的典範，創新的防範計劃以及與居民、企業、社區組織的牢固夥伴關係贏得眾人認可。

阿市市長Adele Andrade- Stadler對Fraser的服務深表感謝，並指出，警察局長孜孜不倦地倡導社區安全和福祉，其領導才能和奉獻精神將在未來長時間體現。Fraser也表示感謝自己有機會與優秀的團隊合作，為阿市居民服務。

Garrett Kennedy被選為阿市新任局長，將於5月11日起生效。（阿市警...
Garrett Kennedy被選為阿市新任局長，將於5月11日起生效。（阿市警局提供）

阿市警局共有147名警務人員。助理局長Garrett Kennedy被選為新任警察局長，他在執法方面擁有廣泛的背景、知識和經驗，已為阿市社區服務20多年。Kennedy的新職將於5月11日起生效，他計劃擔任警察局長後，繼續鞏固該部門在社區警務和參與方面的基礎，並期待繼續與官員、社區夥伴全力合作，為城市所有居民和遊客維護一個安全可靠的治安環境。

阿市城市經理Jessica Binnquist表示，Kennedy的豐富執法經驗、領導才能和對社區的奉獻，將為這座城市提供優質服務。

警察 阿罕布拉 退休

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