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搬家也有詐騙 3常見手法當心不法仲介

南加2華女剛買限量包 上車就被搶

記者趙健／洛杉磯市報導
案發地點。（圖片來源：受訪人提供）
案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

橙縣柯斯塔梅沙市的南海岸購物廣場（South Coast Plaza），一直是深受華人追捧的高端購物中心，諸多奢侈品牌也在此設店。近日，有華人在這裡的停車場，被搶走兩個總價過萬的限量名牌包。

華人Q女士表示，當天她與好友們出門慶生，在逛街時非常意外地發現心儀很久的一款包包到貨，而且還不止一個。這份意外驚喜讓她一度認為是生日給自己帶來了好運，立刻決定買下這款含稅價值超過6000元的限量名牌包。她的一位好友也不想錯過這款難得到貨的包包，也同樣買了一個。

然而，原本美好的一天卻在將結束時遭遇巨大轉折。正當Q女士與好友們回到車裡，準備開心地回家時，卻聽到車輛後方傳來異響。

Q女士表示，當時她因為坐在後排，才隱約聽到車後方有動靜。轉頭一看，竟發現後車廂已被打開。處於本能反應，她立即解開安全帶想去阻止。然而，當她下車後，她就驚呆了：一名穿著黑色帽衫的男子正從後車廂裡往外拿東西，而他的身旁停著一輛接應車，堵在Q女士車的斜後方。

Q女士說：「我害怕對方有武器，就只能站在原地眼睜睜地看著新買的包包被歹徒搶走。一切都發生得太快了，搶東西、上車、逃跑，前後不到一分鐘。當時我看到至少有兩人參與作案，一名搶匪和一名司機。更讓我氣憤的是，當搶匪成功搶劫後，他們居然還在歡呼。」

很快，兩個還未被「焐熱」的名牌包就消失不見了。

Q女士表示，當時她的朋友甚至沒有意識到發生什麼事情。而且由於天很昏暗，且當時她非常慌亂，很多細節都記不清了，連車牌都沒記完整。

Q女士的朋友Henry事發時正坐在駕駛座，他表示，這個作案團夥分工非常明確，負責行搶的人拿完東西立刻返回車內，然後司機迅速駕駛車輛逃離現場，四周的車窗玻璃都是黑色的。事後他們還意識到，事發時其實有一輛車停在他們旁邊，但搶匪離開後這輛車就駕離了現場。

Q女士說：「我們當時真的被嚇到了，之前聽說South Coast Plaza曾有華人被搶，沒想到居然發生在自己身上，而且如此猖狂。我們三個人當時就在車裡，但他們還敢明目張膽地開後車廂搶劫。回家的路上，我們都還在擔心有人跟蹤我們，直到現在都覺得後怕，幸好劫匪沒有使用武器。」

除了兩個總價過萬的限量包包外，Q女士新買的鞋子也一併被搶，總損失超過1萬3000美元。 Q女士表示，雖然已經報警做了筆錄，但並不抱太大希望。保安說案發位置的停車場內沒有監控攝像頭。

華人剛買到手的名牌包就被搶。（圖片來源：受訪人提供）
華人剛買到手的名牌包就被搶。（圖片來源：受訪人提供）

華人 橙縣

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