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地球日 核桃市將辦環保嘉年華

記者楊青╱核桃市報導
華人聚居的核桃市與核桃谷水區（Walnut Valley Water District）將在22日聯合舉辦「惜水同樂」大型環保嘉年華，向民眾宣導關愛地球、保護環境和綠色生活。（記者楊青／攝影）
華人聚居的核桃市與核桃谷水區（Walnut Valley Water District）將在22日聯合舉辦「惜水同樂」大型環保嘉年華，向民眾宣導關愛地球、保護環境和綠色生活。（記者楊青／攝影）

將近半個世紀以來降雨最多的冬末後春天的第一個地球日，華人聚居的核桃市與核桃谷水區（Walnut Valley Water District）將在22日聯合舉辦「惜水同樂」大型環保嘉年華，向民眾宣導關愛地球、保護環境和綠色生活，一整天的活動內容豐富，精采紛呈，好玩又長見識。

22日今年的地球日（Earth Day）正好是星期六。此次由核桃市華人協會與核桃谷水區合辦的地球日嘉年華將在核桃谷水利局（WVWD，271 S. Brea Canyon Rd. Walnut, CA 91789）總部舉辦，時間是從當天上午9時30分至下午2時，現場的趣味活動包括省水用具展示，兒童環保學習遊樂區，居民測試水質活動，學生環保藝術展覽等。水局董事會董事和水專家們將在現場為民眾提供各種科學用水的資訊並答疑解惑；此外，主辦單位當天還將舉辦多場講座和示範活動，包括參觀加州當地植物土生花園，如何讀水表，居民每個月的水費是如何決定的等等主題，一位熱心的居民還將開放自家的省水花園，解密如何利用雨水養育出美麗後花園。

核桃谷水區主席李敏妮在20日的新聞發布會上介紹，這次活動內容非常豐富，老少皆宜，大家不僅可以獲得很多省水和環保等多方面的最新資訊，水局的專家們將為大家講授省水技巧，主辦單位還為來賓都準備了冰淇淋和波霸奶茶，所以整個活動就像是一次省水與環保嘉年華，目前鑽石吧高中、波莫那華人協會核桃蘇珊妮小學都計畫派出義工團隊幫忙當天的活動。

核桃市華人協會會長黃巧綺和前會長楊達賢感謝核桃稅局長期以來為保持水區居民高品質的生活和優良飲水供應所付出的努力。

核桃谷水區委員趙百淳、湯繼理以及核桃華協副會長Joy許等參加了20日的新聞發布會。

主辦單位歡迎居民踴躍參加本次地球日活動，詳情可洽核桃谷水區909-595-7554，或者上網walnutvalleywater.gov。

核桃 華人 加州

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