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洛縣防槍案 支持3項州議會法案

記者丁曙／洛杉磯報導
蒙市槍案造成11死九傷悲劇，州議會立法亡羊補牢。（Gettyimages）
蒙市槍案造成11死九傷悲劇，州議會立法亡羊補牢。（Gettyimages）

洛杉磯縣政委員會18日投票通過縣政委員蘇麗絲(Hilda L. Solis)和韓珍妮(Janice Hahn)提出的兩項動議，支持加州眾議員方樹強(Mike Fong)針對蒙特利公園市大規模槍擊案提出的三項州議會法案 (AB) ，蒙市槍案造成了11死九傷的重大悲劇。

第一個動議是支持AB 732和AB 733。

AB 732 將加強目前的程序並加強加州司法廳與地方機構之間的協調，以解決被禁止擁有槍枝的人但仍然持槍的問題。截至2022年1月，加州「武器和禁止持槍者系統」(Armed and Prohibited Persons System)名單有2萬4509人，每年至少新增5000個名字。在審查該數據庫時，只有因為過世或禁令到期才刪除個人；所欠缺的是州和地方機構積極審查這份清單，以確保槍枝及時從被禁止擁槍者的手中移除。

AB 733回應洛縣假釋局試圖拍賣該部門發放的剩餘槍枝的嘗試。該動議制定了一項政策，以確保政府各部門不得拍賣槍枝，除非獲得法律豁免。AB 733 將禁止州和地方機構銷售槍枝、槍枝零件、彈藥和防彈衣。蘇麗絲強調，「州或地方政府不應該在街上投放更多槍枝，這不是公共安全。」

第二項議案是支持AB 1638。

蒙特利公園大規模槍擊事件後發布的大部分信息所使用的語言，並不是受影響的社區、家庭成員、受害者、倖存者及其家人使用或喜歡的語言，因為他們絕大多數人講普通話、廣東話和越南語。結果，出現很多錯誤信息和混亂。作為回應，方樹強提出的AB 1638，要求在10%或更多人口主要使用非英語語言的司法管轄區，發生緊急情況時，當地公共機構以英語提供與緊急情況相關的信息，還有這部分人口主要使用的另一種語言。

蘇麗絲說，「鑑於洛杉磯縣幅員遼闊和多樣化，領導者和急救人員有責任具備文化能力和語言包容性。要實現文化和語言的可及性還有很多工作要做，但支持 AB 1638 是確保縣和州在以他們熟悉的語言，向我們的多元化社區提供信息時保持一致的理解，尤其是在緊急情況下。」

對此，方樹強回應說：「感謝蘇麗絲委員提出的議案，支持關於槍枝安全和緊急情況下翻譯的法案。建設更安全的社區需要各級政府的合作，得到我們縣領導的支持，表明 AB 732、AB 733 和 AB 1638 提供了常識性解決方案，以預防和準備槍枝暴力和類似的緊急情況。」

用多族裔語言宣傳重大事件信息幫助當地民眾理解。（Gettyimages）
用多族裔語言宣傳重大事件信息幫助當地民眾理解。（Gettyimages）
把槍枝從被禁持槍者手中移除。（本報檔案照）
把槍枝從被禁持槍者手中移除。（本報檔案照）

蘇麗絲 加州 蒙特利公園市

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