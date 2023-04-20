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洛杉磯河之友會響應地球日 清理垃圾護生態

記者丁曙／洛杉磯報導
4 /22地球日，洛杉磯河之友會舉辦活動保護生態。(FoLAR)
4 /22地球日，洛杉磯河之友會舉辦活動保護生態。(FoLAR)

4月22日地球日（Earth Day），洛杉磯河之友會 (Friends of the LA River，FoLAR)將舉辦「地球與我們同在」（Earth with Us）活動，包括清理垃圾、棲息地恢復、自然漫步和教育宣傳，為人們提供更多的方式來激發對河流的熱情和關心。

洛杉磯河之友會宣布，「地球與我們同在」慶祝活動，通過管理、教育和藝術向洛杉磯河致敬。 該會邀請所有洛杉磯人慶祝該地區 51英里蜿蜒的河流紀念地球日。今年的河流清理活動已經更新，通過棲息地恢復、自然漫步和幾種不同的環境教育活動。

洛杉磯河之友會執行長Candice Dickens-Russell 說，洛杉磯河清理活動每年都會吸引成千上萬的人來到這裡，這是真正引以為豪的事情。 「今年，我們為人們提供更多方式來感受洛杉磯與河流和自然的聯繫。清理是一個機會，不僅可以看到和體驗對洛杉磯城市如此重要的河流，而且還可以幫助照顧並親身了解這條河流，同時享受一天的戶外活動。」

今年的洛杉磯河流清理活動，安排在4月15日和22日兩個星期六舉行，全河段設有七個場地，分別位於上游、中游和下游，從上午8時和10時30分開始輪班。活動包括河流清理，志願者們集中在河流幾個美麗的天然河底區域，清除垃圾和碎屑，保護水源，這對於以河流為家的野生動物，以及生活在兩岸的成千上萬的洛杉磯人來說非常重要。

棲息地恢復，志願者可以選擇清除哈斯克溪（Haskell Creek）的垃圾和碎屑，或與加州本土植物協會一起清除入侵性植物，有機會了解外來物種對生態系統的影響，以及為什麼清理活動對於恢復加州的原生棲息地至關重要。

第三項是自然漫步：人們沿著洛杉磯河自然區域之一的共享自行車道行走，洛杉磯河之友會工作人員將分享他們對棲息地和歷史的知識，參與者們將會看到河流特有的鳥類和植物，談論這裡如何成為「天然河底」區域，並回答相關的問題。

4 /22 地球日，洛杉磯河之友會組織市民清理河床垃圾保護河流生態。(FoLAR...
4 /22 地球日，洛杉磯河之友會組織市民清理河床垃圾保護河流生態。(FoLAR)

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