洛杉磯河之友會響應地球日 清理垃圾護生態

4 /22地球日,洛杉磯河之友會舉辦活動保護生態。(FoLAR)

4月22日地球日(Earth Day),洛杉磯 河之友會 (Friends of the LA River,FoLAR)將舉辦「地球與我們同在」(Earth with Us)活動,包括清理垃圾、棲息地恢復、自然漫步和教育 宣傳,為人們提供更多的方式來激發對河流的熱情和關心。

洛杉磯河之友會宣布,「地球與我們同在」慶祝活動,通過管理、教育和藝術向洛杉磯河致敬。 該會邀請所有洛杉磯人慶祝該地區 51英里蜿蜒的河流紀念地球日。今年的河流清理活動已經更新,通過棲息地恢復、自然漫步和幾種不同的環境教育活動。

洛杉磯河之友會執行長Candice Dickens-Russell 說,洛杉磯河清理活動每年都會吸引成千上萬的人來到這裡,這是真正引以為豪的事情。 「今年,我們為人們提供更多方式來感受洛杉磯與河流和自然的聯繫。清理是一個機會,不僅可以看到和體驗對洛杉磯城市如此重要的河流,而且還可以幫助照顧並親身了解這條河流,同時享受一天的戶外活動。」

今年的洛杉磯河流清理活動,安排在4月15日和22日兩個星期六舉行,全河段設有七個場地,分別位於上游、中游和下游,從上午8時和10時30分開始輪班。活動包括河流清理,志願者們集中在河流幾個美麗的天然河底區域,清除垃圾和碎屑,保護水源,這對於以河流為家的野生動物,以及生活在兩岸的成千上萬的洛杉磯人來說非常重要。

棲息地恢復,志願者可以選擇清除哈斯克溪(Haskell Creek)的垃圾和碎屑,或與加州 本土植物協會一起清除入侵性植物,有機會了解外來物種對生態系統的影響,以及為什麼清理活動對於恢復加州的原生棲息地至關重要。