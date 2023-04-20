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北美台灣人醫師協會 聲援台加入WHA

本報記者╱洛杉磯報導
北美洲台灣人醫師協會多次籌組宣達團在WHA年會期間前往日內瓦。（本報記者／攝影）
北美洲台灣人醫師協會多次籌組宣達團在WHA年會期間前往日內瓦。（本報記者／攝影）

北美洲台灣人醫師協會聯合會、北美洲台灣商會聯合總會，及福爾摩沙藝術科技博物館，日前舉辦記者會，宣布將參與5月遠赴歐洲，聲援台灣加入世界衛生大會（WHA）。

2023年第76屆世界衛生大會將於5月19至21日在瑞士日內瓦舉行，會議期間將討論新會員加入等事宜。北美州醫師協會總會長楊熾勳表示，台灣在疫情中展現高水準醫學技術及疫情控制，不但保護了台灣人民健康，還有餘力幫助世界其他需要支援的國家。台灣關心全世界及美國的疫情，也關心故鄉台灣人民的健康，理念跟WHO一樣是Health For All，促進全人類包括美國及台灣，不論其種族、宗教、政治理念或社會地位都可獲得最高可能的健康水平。世界衛生組織不應該有一個健康的缺口，台灣應該在防疫方面要扮演非常重要的角色。台灣不應該被摒棄在世界衛生組織之外。

他表示，這次遠赴日內瓦的南加代表有60餘人，在日內瓦會舉辦系列WHA聲援活動，由瑞士台商會聯合總會、瑞士台協會及蘇黎世急難救助協會總召集。活動內容將以晚會、牽手大遊行、台灣創意館及國際論壇等方式，全方位聲援台灣以觀察員身分，參與5月在日內瓦舉行的世界衛生大會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，多年來南加僑界先進不斷聲援以及支持政府，運用各種方式團結海外能量，要求國際正視台灣參與國際組織的正當合理訴求。包括北美洲台灣人醫師協會多次籌組宣達團在WHA年會期間前往日內瓦，呼籲WHO讓台灣以觀察員身分出席年會。各社團也以舉辦演講座談、戶外健行、參與連署、媒體投書、致函當地政要官員等形式的活動，持續聲援台灣參與 WHO。他盼望未來繼續給予支持。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永、副主任劉岱欣、前總會長許正雄醫師 、陳惠亭醫師、邱俊傑醫師、北美洲台灣商會聯合總理事張欣珠、北美洲台灣人婦女會前會長林淑卿等社團先進數十人出席支持。

北美州台灣人醫師協會聯合會、北美洲台灣商會聯合總會及福爾摩沙藝術科技博物館日前舉...
北美州台灣人醫師協會聯合會、北美洲台灣商會聯合總會及福爾摩沙藝術科技博物館日前舉辦記者會，駐洛杉磯經文處處長紀欽耀（右六）盼望未來繼續給予支持。（本報記者／攝影）

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