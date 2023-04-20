北美台灣人醫師協會 聲援台加入WHA

北美洲台灣人醫師協會多次籌組宣達團在WHA年會期間前往日內瓦。（本報記者／攝影）

北美洲台灣人醫師協會聯合會、北美洲台灣商會聯合總會，及福爾摩沙藝術科技博物館，日前舉辦記者會，宣布將參與5月遠赴歐洲，聲援台灣加入世界衛生大會（WHA ）。

2023年第76屆世界衛生大會將於5月19至21日在瑞士日內瓦舉行，會議期間將討論新會員加入等事宜。北美州醫師協會總會長楊熾勳表示，台灣在疫情 中展現高水準醫學技術及疫情控制，不但保護了台灣人民健康，還有餘力幫助世界其他需要支援的國家。台灣關心全世界及美國的疫情，也關心故鄉台灣人民的健康，理念跟WHO 一樣是Health For All，促進全人類包括美國及台灣，不論其種族、宗教、政治理念或社會地位都可獲得最高可能的健康水平。世界衛生組織不應該有一個健康的缺口，台灣應該在防疫方面要扮演非常重要的角色。台灣不應該被摒棄在世界衛生組織之外。

他表示，這次遠赴日內瓦的南加代表有60餘人，在日內瓦會舉辦系列WHA聲援活動，由瑞士台商會聯合總會、瑞士台協會及蘇黎世急難救助協會總召集。活動內容將以晚會、牽手大遊行、台灣創意館及國際論壇等方式，全方位聲援台灣以觀察員身分，參與5月在日內瓦舉行的世界衛生大會。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀表示，多年來南加僑界先進不斷聲援以及支持政府，運用各種方式團結海外能量，要求國際正視台灣參與國際組織的正當合理訴求。包括北美洲台灣人醫師協會多次籌組宣達團在WHA年會期間前往日內瓦，呼籲WHO讓台灣以觀察員身分出席年會。各社團也以舉辦演講座談、戶外健行、參與連署、媒體投書、致函當地政要官員等形式的活動，持續聲援台灣參與 WHO。他盼望未來繼續給予支持。