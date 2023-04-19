洛城法語／范士丹 中間路線孤獨守護者

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民主黨 內近來不時傳出要范士丹辭職的呼聲。89歲的范士丹，是參院 中最年長者。年初生病回加州，至今缺席六十餘次參院投票，已威脅到拜登聯邦法官提名的審議和認可，引起民主黨擔心。包括灣區聯邦眾議員羅康納等明確表示，范士丹應辭職，以便不影響民主黨的議程推進。

兩年前就傳出，范士丹在公開議政場合舉止異常，恐身體或精神出現狀況。如在聽證會上，同樣的問題，她一字不差地接連問兩遍。

比范士丹小八歲、兩人同時當選參議員但2016年選擇不再參選連任的鮑克塞，就曾委婉提醒好友，離開參院也可做很多有益事情，畢竟生活要平衡。紐森也表示，他已準備好合適接替人選；言外之意，您老人家可放心退了。

退與不退，對於范士丹來說，已然成了問題。一方面，作為選民選出來的，她有充分理由做滿任期。這與威權制度下掌權者擅改法律戀權不走，完全不同。但另方面，若身體無法完成選民託付，激流勇退未嘗不是明智選擇。

當然，退與不退，應由范士丹自己決定。既不必指責她戀棧，也不必像裴洛西那樣將勸退建議指責為性別歧視。而且，不管范士丹退或不退，她數十年問政成就，有目共睹，不容抹煞。

30年參議員任內，范士丹最為人樂道的，是她的禁槍努力。這或許與她個人的親身經歷有關。

范士丹1969年當選舊金山 市議員。1978年11月，時任舊金山市長馬孔尼和市議員米克爾在議會大廳遭槍殺，全美震驚。范士丹當時以市議長身分向全市宣布兇案，並臨危受命，出任市長。因為有感於槍枝危害，1984年范士丹提出一項法案，要在全市禁槍。遺憾此案未能成功，而且引來一些支持擁槍者上街提議，要求罷免市長。

1993年，鑒於大規模大火力槍擊案頻發，范士丹在參院提出一項十年法案，禁止多種大火力半自動步槍，限制用作攻擊武器的彈藥銷售。法案於1994年通過簽署成法。2004年該法到期，范士丹再次提議要求延長，可惜功敗垂成，但1994年禁槍法對後來相關討論影響重大。

就政治立場言，范士丹屬民主黨溫和派，在政治撕裂黨派極化的當下，遭到許多民主黨批評。有人指其「藍皮紅骨」，根本就不是民主黨。她與商界關係良好，支持減稅，反對承認同性婚姻的婚姻保護法。但也正因此，她在參院與共和黨相處融洽，在兩黨中都有同道，這也是她能夠推動禁槍等須跨黨支持的一系列立法的原因。

在左派眼中，范士丹是「過氣明星」，溫和立場不再合時宜。但政治風水輪流轉，當前的撕裂，誰說不是對重拾中間路線的呼喚？期待范士丹的繼任者能秉持和發揚她的理念，不只禁槍，還有她的跨過兩黨壁壘的溫和作風。