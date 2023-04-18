青年華人導演石譚軒 好萊塢追夢

石譚軒在亞洲國際電影節榮獲明日之星導演獎，是9名獲獎者中唯一的華人導演。（石譚軒提供）

在3月份的矽谷紅花石國際電影 節華裔電影展「Poppy Jasper International Film Festival present Chinese Filmmaker Showcase」的頒獎典禮上，青年華人導演 石譚軒榮獲了新晉導演獎。

石譚軒的作品「戲法師: 推理遊戲」展映後，被現場美國觀眾和同行問到最多的問題是，劇中的川劇變臉是靠特效手段做到的嗎？

石譚軒說：「基本在每場影展上，我都會被問到這個問題。這更加說明我這幾年堅持做的事是有意義的。」

石譚軒從小就是電影愛好者，為了追求電影夢，在北京電影學院大學部畢業後，想更深入學習好萊塢商業電影模式，2017年來到洛杉磯深造。在紐約電影學院洛杉磯分校就讀導演研究生專業期間，石譚軒創作了「戲法師：推理遊戲」，這是一部將川劇變臉等中國古彩戲法和探案題材融合在一起的類型片。

該片一經推出就在各大電影節嶄露頭角，不僅讓他在行業圈得到一定知名度，更讓他逐漸找到發展道路，用好萊塢的商業片語言講述華人群體的故事，讓更多人了解片中的中國元素，以及華人群體文化生活。

石譚軒表示，當時「出神入化(又譯，驚天魔盜團)」的成功，將魔術題材電影推向了一個新高度，但這類電影也陷入用魔術來犯罪的思維定勢和跟風怪圈。所以他想打破這種固定模式，將更多的精力放在如何將中國傳統文化推廣出去的創造手法。