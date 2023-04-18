我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期將近 行家提醒：美飛中轉機 一不注意被拒載

拜登夫婦會晤日相夫人 白宮種櫻花樹象徵美日友好

青年華人導演石譚軒 好萊塢追夢

記者金維多／洛杉磯報導
石譚軒在亞洲國際電影節榮獲明日之星導演獎，是9名獲獎者中唯一的華人導演。（石譚軒提供）
石譚軒在亞洲國際電影節榮獲明日之星導演獎，是9名獲獎者中唯一的華人導演。（石譚軒提供）

在3月份的矽谷紅花石國際電影節華裔電影展「Poppy Jasper International Film Festival present Chinese Filmmaker Showcase」的頒獎典禮上，青年華人導演石譚軒榮獲了新晉導演獎。

石譚軒的作品「戲法師: 推理遊戲」展映後，被現場美國觀眾和同行問到最多的問題是，劇中的川劇變臉是靠特效手段做到的嗎？

石譚軒說：「基本在每場影展上，我都會被問到這個問題。這更加說明我這幾年堅持做的事是有意義的。」

石譚軒從小就是電影愛好者，為了追求電影夢，在北京電影學院大學部畢業後，想更深入學習好萊塢商業電影模式，2017年來到洛杉磯深造。在紐約電影學院洛杉磯分校就讀導演研究生專業期間，石譚軒創作了「戲法師：推理遊戲」，這是一部將川劇變臉等中國古彩戲法和探案題材融合在一起的類型片。

該片一經推出就在各大電影節嶄露頭角，不僅讓他在行業圈得到一定知名度，更讓他逐漸找到發展道路，用好萊塢的商業片語言講述華人群體的故事，讓更多人了解片中的中國元素，以及華人群體文化生活。

石譚軒表示，當時「出神入化(又譯，驚天魔盜團)」的成功，將魔術題材電影推向了一個新高度，但這類電影也陷入用魔術來犯罪的思維定勢和跟風怪圈。所以他想打破這種固定模式，將更多的精力放在如何將中國傳統文化推廣出去的創造手法。

對於未來規畫，石譚軒表示，「媽的多重宇宙」近期在奧斯卡大獲全勝，讓他看到更多希望。他會堅持用好萊塢的電影語言，講好華人群體的故事。通過市場化、商業化理念，更清晰的讓大家了解到中國傳統文化，讓全球觀眾更多關注華人群體，這也是作為當代華人青年導演的使命。

華人導演石譚軒（右二）在矽谷紅花石國際電影節榮獲新晉導演獎，電影節主席Matti...
華人導演石譚軒（右二）在矽谷紅花石國際電影節榮獲新晉導演獎，電影節主席Mattie Scariot（左二），華語單元主席Shanshan Whittall（右一）。（石譚軒提供）

電影 華人 導演

上一則

駕駛途中遭槍殺…20年前公路懸案 波莫那警重啟調查

下一則

巴沙迪那市最低工資 7月1日調升

延伸閱讀

娛樂／好萊塢制裁下的俄羅斯電影院

娛樂／好萊塢制裁下的俄羅斯電影院
「暗黑李毓芬」發文指AV導演有潛規則 遭控誹謗不起訴

「暗黑李毓芬」發文指AV導演有潛規則 遭控誹謗不起訴
合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我

合作阿湯哥、全智賢 女星闖好萊塢變農婦：沒人認識我
川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他

川普讚習近平「出色的男人」跑遍好萊塢找不到人能演他
被嗆只有大胸部 最辣小三萌退意

被嗆只有大胸部 最辣小三萌退意
最辣小三被嗆「只有大胸部」火大嗆聲退出演藝圈

最辣小三被嗆「只有大胸部」火大嗆聲退出演藝圈

熱門新聞

機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
社會安全基金2033年可能無法全額給付退休金。（FOX）

現年56歲、欲73歲退休 未來社安金恐減20%

2023-04-10 12:45
Lake Mathews附近的小眾賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。(受訪人提供)

南加州這兩個「小眾」賞花勝地 免費且遊客稀少

2023-04-10 18:08
好運來超市一盒 12 顆裝雞蛋標價 0.98 元。（記者邵敏／攝影）

一打0.98元 南加超市現超便宜雞蛋…買菜華人不敢相信 馬上搶

2023-04-12 14:13
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20

超人氣

更多 >
涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工
這七樣東西 絕不要帶在錢包

這七樣東西 絕不要帶在錢包
樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」

樂極生悲…懸崖邊玩極限設施 座椅脫落人就「下去了」
蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人

蘋果公司首推儲蓄帳戶 祭年利率4.15%吸引客人
華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok

華郵記者：洩密案顯示中國得知美國秘密免靠TikTok