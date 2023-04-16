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青少年全人培育研習會 強化身心發展

洛杉磯訊
青少年全人培育研習會現已開跑， 關心青少年由你我做起。（橙縣角聲提供）
青少年全人培育研習會現已開跑， 關心青少年由你我做起。（橙縣角聲提供）

因應新冠疫情所引發的社會動盪不安現象，「後新冠疫情現象」屢見不鮮，許多人心理不適失控。為了防範此情況並強化青少年心理健康橙縣保健局(OC Health Care Agency)與橙縣亞太裔社區聯盟(OCAPICA)，特別委託橙縣角聲(OCHC)聯手南海岸中華文化中心(SCCCA)在4月15日（週六）舉辦青少年全人培育研習會，主題為「認識我，認識你」（Knowing me, knowing you），希望透過此活動預防問題發生，並提高青少年的心理健康水平。

橙縣角聲一直十分關注華裔青少年的全面發展，不僅推動他們參與社區服務，更關心他們在青春期身心遽變時的潛能激發，將守護下一代未來希望視為中心首要任務之一，並表示這是營造和諧健康社區的關鍵所在。而參與研習會全程的學生更可獲得社區服務時數。

研討會於4月15日上午9時至下午12時30分在南海岸中華文化中心/爾灣中文學校（south coast chinese cultural center/irvine chinese school）舉行，探討隱性偏見培訓和討論、積極的身份發展、旁觀者和降級培訓、促進自我和心理健康、社區等議題。

橙縣 心理健康 疫情

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