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美國華裔舞蹈協會 4月15日演出「中華舞篇」

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
老師展示的特色舞蹈宛如一道绚麗的彩虹，炫目奪目。（記者張庭瑜/攝影）
老師展示的特色舞蹈宛如一道绚麗的彩虹，炫目奪目。（記者張庭瑜/攝影）

美國華裔舞蹈協會4月15日將在聖蓋博大劇院(San Gabriel Mission Play House)舉行「第34屆中華舞篇」。本次演出將呈獻16個舞團共17支各具特色的舞蹈表演，並免費向觀眾開放。協會熱忱歡迎喜愛文藝舞蹈活動的僑民前來觀賞，共同感受藝術之美。

會長賴泱璇4月7日在記者會上表示，「中華舞篇」成立34屆，共培養100多個舞蹈團和無數學員，促進了熱愛舞蹈的風氣。每次表演的學員年齡跨度很大，從很小到70多歲，每一個人的舞藝都非常高超。每年舞展都非常精彩，讓觀眾看得目不暇給。聖蓋博大劇院有1100個座位，如果沒有預定到票券的觀眾，可以當天前往排隊，也有機會欣賞到一場不可多得的藝術饗宴。她還介紹當天17支表演舞蹈的舞名和內容，每個舞團的總監也出席了記者會。

賴泱璇介紹美國華裔舞蹈協會在南加州35年來的推動情況，除了推廣以成人為主的「中華舞篇」之外，還致力於推廣兒童青少年舞展等活動，成果顯著。每年4月份，協會舉辦「中華舞篇」演出，同時在10月份舉辦「雙十舞展」，以慶祝雙十節。此外，年底更會舉辦舞蹈比賽，讓各舞團互相切磋舞技，同時也發放獎學金，鼓勵更多年輕人投入舞蹈領域。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處代表趙子懿被處長紀欽耀委派，出席記者會。趙子懿提到她非常喜歡芭蕾舞，從小跟隨姊姊學習，並一直持續到求學時期。她相信舞蹈可以陶冶情操，保持身體柔軟，因此當看到「中華舞篇」的學員們在舞台上優雅起舞時，感到非常感動，很期待這次演出。

洛僑中心主任陳敏永形容「中華舞篇」演出就像是「舞」林大會，類似武俠電影中的武林大會，各路高手在舞台上競技，展現舞藝。同時，這是南加州僑民的福音，不容錯過，鼓勵大家踴躍前來欣賞這場「舞」林大會。

15日的演出也包括協會理事和新舊會員組成的舞團，包括宇清藝術工作坊、風華舞集、千嬌百媚舞團、和韻舞團以及于點藝術中心等。協會的一支原創編舞作品《梅花》也將在當晚呈現。演出地點聖蓋博大劇院：320 S Mission Dr, San Gabriel, CA 91776。

所有來賓一同合照留念，美國華裔舞蹈協會也邀請大家共同欣賞精彩的「中華舞篇」表演。...
所有來賓一同合照留念，美國華裔舞蹈協會也邀請大家共同欣賞精彩的「中華舞篇」表演。（記者張庭瑜/攝影）
老師們展現出優美的舞姿，令人目不轉睛，非常精彩。（記者張庭瑜/攝影）
老師們展現出優美的舞姿，令人目不轉睛，非常精彩。（記者張庭瑜/攝影）
每位老師身穿特色服裝，介紹展示公演編舞的特色。（記者張庭瑜/攝影）
每位老師身穿特色服裝，介紹展示公演編舞的特色。（記者張庭瑜/攝影）

聖蓋博 加州 南加

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