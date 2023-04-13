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羅斯密華女 遭陌生男潑飲料

記者張宏／洛杉磯報導
羅斯密（Rosemead）5日晚發生攻擊案件，一名華人女性車子莫名被站在馬路中央的一陌生男子襲擊，對方拿起手裡的一杯水潑向她的車子。（取自天普分局臉書）
羅斯密（Rosemead）5日晚發生攻擊案件，一名華人女性車子莫名被站在馬路中央的一陌生男子襲擊，對方拿起手裡的一杯水潑向她的車子。（取自天普分局臉書）

羅斯密(Rosemead)近日晚上發生攻擊案件，一名華人女性的車子突然被站在馬路中央的陌生男子襲擊，對方拿起手裡的一杯水潑向她的車子。雖然殺傷力不大，但讓受害民眾擔憂治安問題。

華人女性孫小姐(化名)最近經歷一場攻擊事件，至今仍被陰影籠罩。她說，她在5日晚上7時左右駕駛車輛行駛在羅斯密的山谷(Valley)大道上，在經過Walnut Grove附近，她看到紅燈準備停下來。當時她前面還有一輛車，這輛車已停了下來。

她還看到有一個捲髮的白人或非裔男子赫然站在這輛車的旁邊，同時也是馬路當中。該男子距離她的車子大概只有一輛車的距離。這個男子身高6呎左右，穿著短褲，感覺像遊民且精神有問題的樣子，她看到那男子時，心理就感覺不妙。但當下她前後都有車，且又是紅燈，讓她的車子動彈不得，只得留在原地看那男子如何發作。

孫小姐說，晚上7點多的山谷大道燈火通明，她看到那個男子的時候，估計對方也看到她，只見他突然將手中的一大杯飲料朝她的車子潑過來。她的擋風玻璃瞬間佈滿水漬，不知道是飲料還是冰水。看到眼前有東西扔過來，她當時下意識的躲避，等她用雨刷清理後打算看清眼前景象時，這名男子已不見。

當時周圍的車輛沒有任何反應，大家默默的看著這一切發生。她當下只覺得莫名其妙和憤怒，自己並沒有做任何激怒對方的事。難道是因為她是華裔女性，所以被他選擇成為攻擊對象。幸虧對方潑來的是水，如果扔過來的是一塊大石頭或者椅子呢？山谷大道是聖蓋博谷多個城市的主幹道，這條路她常開車經過，一直都覺得挺安全。可現在在馬路上開車，竟然要小心被路人攻擊。

聖蓋博居民許女士最近也遇到有攻擊性的遊民。她說，聖蓋博谷現在遊民太多了，有些人明顯精神有問題。她日前在家附近常看到一個女性遊民拿樹枝抽打鄰居的灌木叢，一邊抽打還一邊念念有詞，雖然不知道她在說什麼，但能聽出很憤怒的樣子。所以她每次遇到她都盡量避開，或者繞道走。

洛縣警局天普分局巡邏隊長Erin劉表示，民眾遇到攻擊案件，一定要報警，且盡量記住對方的特徵，如身高、體重、穿什麼衣服，這樣能幫助警方找到嫌犯。有些嫌犯也許還和其他案件牽連，數罪併罰，未必是輕罪，報警是有意義的。

遊民 聖蓋博 華人

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