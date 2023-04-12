鑽石吧高球場翻新近尾聲 春末重新開放

爲期一年半的鑽石吧高爾夫球場翻新工程接近尾聲，預計今年春末向公眾重新開放。（鑽石吧市府）

為期一年半的鑽石吧 高爾夫球場翻新工程接近尾聲，高爾夫球場新維修大樓的框架已完成，剩下咖啡 廳、酒吧等工程加緊趕工中，預計今年春末向公眾重新開放。

作為SR-57/SR-60高速公路交匯處改善工程的一部分，鑽石吧高爾夫球場2021年9月1日暫時關閉，並開始擴展和翻新工程。到目前為止，工程進展順利，預計春末重新開放。此次鑽石吧高爾夫球場改進的亮點包括：重新設計3、6和9三個球洞的布局；翻新所有18個發球檯和球道；翻新所有18個果嶺和沙坑。

爲期一年半的鑽石吧高爾夫球場翻新工程接近尾聲，預計今年春末向公眾重新開放。（鑽石吧市府）

翻新工程還包括貫穿整個球場的新灌溉系統，數英里長的管道被埋入地下，新的灑水噴頭已安置完畢(球道可以使用循環水，但果嶺需要淡水以保護它們免受循環水中鹽分升高的影響)。翻新工程包括減少維護球場所需的水量，水的減少來自球道區域草皮數量的減少。

爲期一年半的鑽石吧高爾夫球場翻新工程接近尾聲，預計今年春末向公眾重新開放。（鑽石吧市府）

到上周，高爾夫球場新維修大樓的框架已經完成；連接球場東西側的新高爾夫球車隧道建設已經進入尾聲；新邊界桿之間架設屏障安全網已基本完成。高爾夫球場的咖啡廳、酒吧和專賣店區域目前正在加緊建設當中。

目前球場尚未對公眾開放，整個球場和相關設施都仍關閉當中，公眾無法通過機動車輛、自行車或步行進入球場。 有關整修和改進的完整計劃，請訪問 www.sgvcog.org/5760project，或可致電909-861-8282。

在鑽石吧高爾夫球場關閉期間，社區附近還有其他幾個公共高爾夫球場可供使用，詳情可上網www.sgvcog.org/5760project-dbgc。