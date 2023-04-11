今年「超級花季」 南加華人賞花祕境 免費且遊客少

羚羊谷罌粟花保護區附近的小眾賞花地點。(受訪人提供)

今年以來南加州 地區降雨充沛，迎來了罕見的「超級花季」（super bloom），但是一些熱門景點擁擠的人潮嚇退不少想要賞花的民眾；實際上，在這些熱門的賞花景點之外，還有一些小眾的賞花勝地。

華人 袁女士就在加州羚羊谷罌粟花保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）附近發現了一大片美麗的花海，這裡不僅遊客稀少，而且花開的盛況似乎更勝景區。袁女士表示，景區內的遊客實在太多了，光買票就需要排隊半小時以上，所以她決定放棄進入景區。幸運的是，她在回程時發現了旁邊的一大片花田，距離加州罌粟花保護區僅十分鐘左右的車程，是一處路邊的風景，而且因為這裡的遊客很少，茂密的花田幾乎沒有受到破壞，在這裡拍照格外美麗。

袁女士提醒，如果想要與美麗的花朵近距離接觸，可以站在花叢之間，因為罌粟花是一簇一簇的，每簇之間會有間隔，這樣就不會損傷到花朵。此外，由於南加 州的罌粟花期已經接近尾聲，想要欣賞花海的朋友可能需要抓緊時間了。

加州罌粟花保護區附近賞花地點坐標：34.7751346, -118.3783802。

另一位華人Annie則在河濱縣的馬修斯湖（Lake Mathews）附近發現一塊賞花「寶地」。 Annie表示，這裡的野花主要以罌粟花和黃色野花為主，還有一些紫色野花，花朵遍佈山頭，非常密集。根據坐標到達目的地後，立刻就可以看見滿山的野花，順著山坡的方向往上走，就可以欣賞到美麗的野花了。

如果想要去人更少的地方，可以在登上山坡後朝左邊走，這裡有一片面積更大、花朵更密集的「花海」，只需站在步道上，就可以以「花海」為背景，拍出美麗的照片。整個區域面積不大，如果徒步的話，大概半小時走完。雖然有山坡，但坡度不高，穿裙子也很好走。Annie提醒，花田的最佳觀賞時間是上午十時到下午三時，這個時間段內的罌粟花開得最為絢爛。