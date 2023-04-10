我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍對台軍演 山東艦編隊參加、轟6K掛實彈

「滾滾紅塵」余老闆 港星吳耀漢逝世 享壽83歲

洛城新語╱H1B抽籤規則需要改革

洛語
洛城新語
洛城新語

今年H1B工作簽證抽籤已經結束。從網友反應及移民律師分析來看，今年華人學生中簽率比往年低，中籤率恐怕只有15%，十分慘淡。今年申請數量的增加只是讓中籤率下降的其中一個原因，H1B中籤率連年下降，很重要的一個原因是外包公司對H1B的濫用，如果該問題長久得不到解決，恐影響留學生來美的意願，最終造成人才流失。

在美國畢業的留學生，想要在美國工作，進而實現職業移民，第一步是必須找到願意贊助其辦理H1B的公司。在如今經濟不景氣，科技公司大裁員的情況下，留學生能找到這樣的公司已經不容易。科技公司如谷歌、微軟，目前暫停一切新的綠卡申請，可見留學生找工作、辦綠卡之困難。

不過不景氣的大環境並不是留學生的唯一挑戰。今年移民局共收到H1B申請48萬4000份，為近五年之最，而中籤名額只有8萬5000個。其實該申請數量有點虛高。眾所周知，為了提高中籤率，有人使用多個公司為其申請H1B。特別是一些專門幫人抽籤的「外包公司」，一個人可能有五家公司幫忙抽籤，如果1000個人這麼做，就占了5000個名額。

事實上，一個人找多個公司幫忙遞交申請在法律上是合法的，只不過法律上這種僱傭關係必須真實。然而一些外包公司利用該規則鑽空子，成立專門的公司就是為了幫人抽籤，從中賺取利益。移民局多年來都知道該問題所在，但能做的寥寥無幾。這種鑽空子的公司實際上也很難查處。

有人對於H1B的濫用提出解決方案，移民局與其按照公司對僱員的H1B申請來抽籤，不如以每個僱員的H1B申請為准，如果僱員有多家公司為其贊助，抽到籤後再按意願選擇僱主即可。這種方法可以阻止目前一人多公司抽籤濫用名額的情況。

留學生想要通過職業移民留在美國，恐怕愈來愈難。先不說中國大陸排期越來越久，很多留學生甚至卡在抽籤這一關卡很多年。有移民律師透露，有人甚至抽了五年都不中。為了維持工作身分，他們每年需要掛靠學校，不但需要像一般學生一樣上課、寫作業、考試，還要支付一年約1萬5000元的學費。因為連續多年不中籤，學位都讀到了博士。

美國職業移民愈來愈難，很多華人考慮此因素，在美國留學畢業後轉而移民加拿大等其他國家，或直接選擇留學別的國家如新加坡、澳洲、紐西蘭。美國的發展離不開人才，而如今的H1B抽籤現狀，卻將人才拒之門外。改革H1B抽籤規則，勢在必行。

移民局 H1B 留學生

上一則

為底層爭權益 草根領袖分享經驗

下一則

美食地圖╱老劉家烤魚烤串 南加美味一絕

延伸閱讀

突尼西亞移民沉船事故 至少4死23失蹤

突尼西亞移民沉船事故 至少4死23失蹤
移民專頁／I-485申請表有變 不能亂答

移民專頁／I-485申請表有變 不能亂答
移民專頁／I-765收據丟失 可要求補發

移民專頁／I-765收據丟失 可要求補發
移民專頁／持B1/B2工作前 須先辦轉換身分

移民專頁／持B1/B2工作前 須先辦轉換身分
H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難

H1B中籤率低 今年估僅15% 華生留美更難
職業移民僧多粥少 有華人5年未中籤

職業移民僧多粥少 有華人5年未中籤

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」

李坤城病逝享壽66歲 「爺孫戀」女友心疼「折磨他了」
史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了

史上最爆笑客製蛋糕？他在Costco訂蛋糕 結果悲劇了
跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉

跟馬英九訪中 踢警車喊「反攻大陸」 政大法律系教授道歉
影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現

影后荷莉貝瑞超狂 全裸在陽台喝酒 正面重點還若隱若現
免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案

免費取貨營銷騙局 紐約9受害華人向FBI報案