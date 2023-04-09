我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

1年只有2次 金山人擠爆街頭爭睹「加州懸日」

中風急救 須把握前4分鐘黃金期

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
院內護理師與周亞瑟醫師一同合影。（記者張庭瑜╱攝影）
院內護理師與周亞瑟醫師一同合影。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯縣蒙特利公園市（Monterey Park）嘉惠爾醫療中心（Garfield Medical Center）3月31日（周五）與當地消防局、警局聯合舉辦宣導心肺復甦術（CPR）以及防止中風的重要性，期間院內多位專家、護理師更現身說法，為民眾熱心指點防範措施。

當天活動也透過實際操作示範和互動環節，讓參與民眾學習如何進行CPR和減少中風風險。現場還有警察和消防員進行急救演示，並與民眾交流。此外，護士還現場示範如何進行心臟按摩以挽救病人的生命。演講者指出，有時候昏倒是因為心臟無法正常收縮，需進行體外心臟按摩以維持血液供應，否則超過四分鐘後，病人就會因細胞壞死而變成植物人。在進行心臟按摩時，必須感受到手指的力度傳到背部和肩膀，因為CPR需要模仿的是比實際心跳更快的節奏，才能成功挽救病人的生命。

嘉惠爾醫療中心執行總裁（CEO）維拉富爾特（Herbert Villafuerte）表示，院方一直致力於為當地社區提供更好的中風護理。他提到嘉惠爾醫療中心所擁有的先進設備，包括一種名為雙翼飛機的高端設備，可以幫助醫護人員及時預防中風。並強調良好的飲食和運動習慣的重要性，建議當地民眾出現中風症狀時，最好撥打911並前往最近的急診室，如嘉惠爾醫療中心。提醒民眾不要試圖自行診斷，因為時間就是腦細胞，越快就醫，越能預防併發症。而當發現家人有中風症狀時，應立刻尋求治療，因為許多細微前兆變化可能被忽略，而目前嘉惠爾醫療中心設有專門中心診治，並提供血栓切除術等最新治療方法。

神經外科醫生周亞瑟（Arthur Chou）則強調治療高血壓和糖尿病對預防中風的重要性，因為這兩種疾病都會增加中風的風險。他也強調在出現中風症狀時迅速採取行動的必要性，建議個人呼叫救護車並立即就醫。在活動期間，他也多次宣揚預防中風的早期預警信號，和採取預防措施的重要性。鼓勵民眾定期去看醫生，並遵循醫生建議來預防中風。

醫療中心的華人周醫師多次強調治療高血壓和糖尿病對預防中風的重要性。（記者張庭瑜╱...
醫療中心的華人周醫師多次強調治療高血壓和糖尿病對預防中風的重要性。（記者張庭瑜╱攝影）

嘉惠爾醫療中心神經介入的醫師舒爾（Andrew Schnure）表示，嘉惠爾醫療中心具有血栓切除術的能力，能夠挽救中風患者的生命。中風症狀包括B-FAT，即平衡問題、視力問題、面部下垂和手臂或腿無力等。強調時間對治療中風至關重要，因此盡早就醫非常重要。嘉惠爾醫療中心不僅能提供救命藥物治療，還能使用特殊設備進行血栓切除術，從而挽救患者的生命和生活質量。指出中風可能導致嚴重的殘疾，但有了新的工具、設備和藥物，中風治療能夠更加有效。

舒爾展示醫療中心內的手術儀器。（記者張庭瑜╱攝影）
舒爾展示醫療中心內的手術儀器。（記者張庭瑜╱攝影）
舒爾（左一）與嘉惠爾醫療中心CEO維拉富爾特（右一）一同合影，呼籲定期檢查的重要...
舒爾（左一）與嘉惠爾醫療中心CEO維拉富爾特（右一）一同合影，呼籲定期檢查的重要性。（記者張庭瑜╱攝影）

嘉惠爾醫療中心中風協調護理師卡倫（Jennifer callueng）則表示，在過去六年中，該醫療中心一直被美國心臟協會授予挽救中風目標金獎（stroke target Gold plus Award ），為所有急性中風患者提供循證護理，並有血栓切除術的能力。該中心的神經介入放射科醫生可以為所有有大血管閉塞的患者進行血栓切除術。

多位民眾到場索取簡章，詢問相關防範措施。（記者張庭瑜╱攝影）
多位民眾到場索取簡章，詢問相關防範措施。（記者張庭瑜╱攝影）

卡倫強調了提高社區對中風症狀的認識的重要性，並介紹幾項口訣「B.E. F.A.S.T.」，其中B代表平衡困難，E代表眼睛，F、A代表腿或手臂無力，S代表言語困難，T代表時間。還呼籲社區在發現中風症狀時要及時採取行動。現在嘉惠爾醫療中心在包括蒙市、阿罕布拉市（Alhambra）、蒙地貝婁市（Montebello）、羅斯密市（Rosemead ）以及洛杉磯等都有分據點可以就近就醫。

中風 洛杉磯 高血壓

上一則

人物速寫╱自稱最糟動畫師 打造歡樂迪士尼

下一則

聖蓋博復活節撿蛋 老少上陣官民同樂

延伸閱讀

善用新法 白卡癌友可獲更好治療

善用新法 白卡癌友可獲更好治療
應對反亞太裔仇恨王嘉廉社區醫療中心推媒體宣傳活動

應對反亞太裔仇恨王嘉廉社區醫療中心推媒體宣傳活動
聖谷醫療中心管理不當 新團隊6月接手

聖谷醫療中心管理不當 新團隊6月接手
「國醫堂」 范樹國、許英中醫學教授談中風

「國醫堂」 范樹國、許英中醫學教授談中風
重複性經顱磁刺激 物理調節改善憂鬱、中風、失智

重複性經顱磁刺激 物理調節改善憂鬱、中風、失智
王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業 提供全面優質的牙科保健服務

王嘉廉社區醫療中心法拉盛牙科診所開業 提供全面優質的牙科保健服務

熱門新聞

圖為死者Samantha Vuong。（自gofundme )

洛縣西柯汶那高中16歲亞裔女學生舉槍自盡

2023-04-04 14:03
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18
居住在南加富人區的六旬陳姓夫婦，遭遇鄰居百人派對擾民。（視頻截圖）

世說新聞╱富人區鄰居常幹這 六旬華婦嚇到買槍

2023-04-07 16:13
酒店佔地11萬平方呎，擁有5棟35層的大樓，可容納1300多名客人。（酒店網站圖片）

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

2023-04-04 22:03
2023年想通過工作的方式留在美國，可謂困難重重。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱誰在從中作梗？華人移民難上加難

2023-04-04 22:14
蔡英文總統美西時間4日晚間自貝里斯飛抵美國洛杉磯，在進飯店前與現場民眾揮手致意。（記者張文馨／攝影）

蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

2023-04-05 00:26

超人氣

更多 >
成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光

成都洗碗阿姨每天搭千萬賓利上下班 背後原因曝光
中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類

中國專家：武漢華南市場病毒應該是源自人類
昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光

昔日「香港最帥男星」暴瘦 60歲憔悴狀態曝光
10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世

10屆全美自由車冠軍鮑伊斯 在舊金山車禍過世
一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下

一度距3浬 解放軍「太原艦」越台海中線 台艦對峙擋下