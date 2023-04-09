中風急救 須把握前4分鐘黃金期

院內護理師與周亞瑟醫師一同合影。（記者張庭瑜╱攝影）

洛杉磯 縣蒙特利公園市（Monterey Park）嘉惠爾醫療中心（Garfield Medical Center）3月31日（周五）與當地消防局、警局聯合舉辦宣導心肺復甦術（CPR）以及防止中風 的重要性，期間院內多位專家、護理師更現身說法，為民眾熱心指點防範措施。

當天活動也透過實際操作示範和互動環節，讓參與民眾學習如何進行CPR和減少中風風險。現場還有警察和消防員進行急救演示，並與民眾交流。此外，護士還現場示範如何進行心臟按摩以挽救病人的生命。演講者指出，有時候昏倒是因為心臟無法正常收縮，需進行體外心臟按摩以維持血液供應，否則超過四分鐘後，病人就會因細胞壞死而變成植物人。在進行心臟按摩時，必須感受到手指的力度傳到背部和肩膀，因為CPR需要模仿的是比實際心跳更快的節奏，才能成功挽救病人的生命。

嘉惠爾醫療中心執行總裁（CEO）維拉富爾特（Herbert Villafuerte）表示，院方一直致力於為當地社區提供更好的中風護理。他提到嘉惠爾醫療中心所擁有的先進設備，包括一種名為雙翼飛機的高端設備，可以幫助醫護人員及時預防中風。並強調良好的飲食和運動習慣的重要性，建議當地民眾出現中風症狀時，最好撥打911並前往最近的急診室，如嘉惠爾醫療中心。提醒民眾不要試圖自行診斷，因為時間就是腦細胞，越快就醫，越能預防併發症。而當發現家人有中風症狀時，應立刻尋求治療，因為許多細微前兆變化可能被忽略，而目前嘉惠爾醫療中心設有專門中心診治，並提供血栓切除術等最新治療方法。

神經外科醫生周亞瑟（Arthur Chou）則強調治療高血壓 和糖尿病對預防中風的重要性，因為這兩種疾病都會增加中風的風險。他也強調在出現中風症狀時迅速採取行動的必要性，建議個人呼叫救護車並立即就醫。在活動期間，他也多次宣揚預防中風的早期預警信號，和採取預防措施的重要性。鼓勵民眾定期去看醫生，並遵循醫生建議來預防中風。

醫療中心的華人周醫師多次強調治療高血壓和糖尿病對預防中風的重要性。（記者張庭瑜╱攝影）

嘉惠爾醫療中心神經介入的醫師舒爾（Andrew Schnure）表示，嘉惠爾醫療中心具有血栓切除術的能力，能夠挽救中風患者的生命。中風症狀包括B-FAT，即平衡問題、視力問題、面部下垂和手臂或腿無力等。強調時間對治療中風至關重要，因此盡早就醫非常重要。嘉惠爾醫療中心不僅能提供救命藥物治療，還能使用特殊設備進行血栓切除術，從而挽救患者的生命和生活質量。指出中風可能導致嚴重的殘疾，但有了新的工具、設備和藥物，中風治療能夠更加有效。

舒爾展示醫療中心內的手術儀器。（記者張庭瑜╱攝影） 舒爾（左一）與嘉惠爾醫療中心CEO維拉富爾特（右一）一同合影，呼籲定期檢查的重要性。（記者張庭瑜╱攝影）

嘉惠爾醫療中心中風協調護理師卡倫（Jennifer callueng）則表示，在過去六年中，該醫療中心一直被美國心臟協會授予挽救中風目標金獎（stroke target Gold plus Award ），為所有急性中風患者提供循證護理，並有血栓切除術的能力。該中心的神經介入放射科醫生可以為所有有大血管閉塞的患者進行血栓切除術。

多位民眾到場索取簡章，詢問相關防範措施。（記者張庭瑜╱攝影）

卡倫強調了提高社區對中風症狀的認識的重要性，並介紹幾項口訣「B.E. F.A.S.T.」，其中B代表平衡困難，E代表眼睛，F、A代表腿或手臂無力，S代表言語困難，T代表時間。還呼籲社區在發現中風症狀時要及時採取行動。現在嘉惠爾醫療中心在包括蒙市、阿罕布拉市（Alhambra）、蒙地貝婁市（Montebello）、羅斯密市（Rosemead ）以及洛杉磯等都有分據點可以就近就醫。