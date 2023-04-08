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僑胞建議郭：在台建生物醫學研究中心

記者張宏╱洛杉磯報導
郭台銘（左）在與僑胞聚會時，陳十美（中）和盧遂顯夫婦不僅坐在其對面，還與其合影贈書。（吳美雲╱攝影）
郭台銘（左）在與僑胞聚會時，陳十美（中）和盧遂顯夫婦不僅坐在其對面，還與其合影贈書。（吳美雲╱攝影）

鴻海創辦人郭台銘的12天美國科技經濟之旅在洛杉磯劃下句點，他在與僑胞聚會時，陳十美和盧遂顯夫婦當面向他建言，在台灣建設一個類似霍華德．休斯醫學研究所那樣的研究中心。

陳十美表示，她能和郭董同桌是通過河濱作家協會會長吳美雲的安排，吳美雲是郭董的老朋友。通過近距離接觸，她感覺郭台銘很接地氣，在現場依照主辦單位提供的貴賓名單一個一個唱名。以前對他的印象是口才不是很好，性格比較剛硬，這次感覺他很柔軟。郭台銘坐在她對面，還跑來和她敬酒，當天郭台銘都沒時間吃東西，感覺嗓子都啞了，還是很開心，堅持拿著酒去一桌一桌和每個人握手。在拍照時，她讓他站中間，但郭台銘堅持讓她站中間。

陳十美向郭董贈送了其主編的南加華人30年史話，同時還有兩頁紙的中英文建言。她說， 霍華德．休斯醫學研究所（Howard Hughes Medical Institute，簡稱HHMI）是一家位於美國的非營利性生物醫學研究組織。其致力於開展基礎生物醫學研究，推動科學知識的發展，為提高人類健康水平奠定基礎。研究所與美國各地的大學和研究機構合作，資助科學家進行獨立研究。當天演講中，郭董對生物科技和治療癌症方面都表示出強烈興趣，相信以郭董財力，在台灣建立一所類似霍華德．休斯醫學研究所規模的醫學研究中心並不是難事。

她說，台灣目前還沒有規模如此之大，影響力如此深遠、由私人出資設立的醫學研究資助機構。設立這種醫學研究資助機構是必要而且影響力極其深遠的。她的先生盧遂顯是芝加哥大學粒子物理學博士，退休後致力與中醫量子化，如未來在台灣建立這類醫學研究所他也可出力。

醫學 郭台銘 癌症

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