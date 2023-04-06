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聖蓋博市長拜會洛杉磯世報 談城市建設願景

記者王若然／蒙特利公園市報導
于趾琴（右起）、聖蓋博市市長哈靈頓、副市長吳程遠。（記者王若然／攝影）
于趾琴（右起）、聖蓋博市市長哈靈頓、副市長吳程遠。（記者王若然／攝影）

甫上任的聖蓋博市(San Gabriel City)市長哈靈頓(John Harrington)，日前在華裔副市長吳程遠(John Wu)陪同下，拜會洛杉磯世界日報社長于趾琴。哈靈頓分享了關於未來聖蓋博市建設方面的願景，包括致力於改善城市基礎設施建設，鼓勵聖市居民積極參與城市建設討論，打造真正屬於自己的家。

哈靈頓說，在聖蓋博市，亞裔人口占60%多，其中華裔人口就占40%多，如何將不同種族的民眾團結起來，是長久的話題。他鼓勵市民多向市府提意見，好的點子需要向市府提出來，才會發揮功效。

例如城市每年的預算討論，民眾多多參與討論，自己做主如何花這筆錢，才能將聖市打造成屬於自己的城市。哈靈頓說，也許由於文化差異，有些民眾不善於表達觀點，但城市需要他們的聲音。

對於民眾關心的社會治安問題，哈靈頓說，聖蓋博警局一直在致力於抓捕罪犯，雖然在目前的法律環境中，很多罪犯最後不得被起訴，但警員都在很努力辦案。

聖蓋博警局目前警力較充沛，所有職位幾乎填滿。他們會加強巡邏，請民眾放心。聖市每個月第二個周二會舉辦與聖蓋博警局局長見面會，下次是4月11日晚6時至7時，歡迎民眾參與。他認為，罪犯只有得到應有的懲罰才不會繼續犯罪。預防犯罪，除了警局的力量，還需要民眾多注意周圍環境，遇到可疑人物，即時報警，「群眾幫助群眾」可以更好的打擊罪犯。即時報警，還可以讓警察迅速出警，有可能當場逮捕罪犯。

聖市近幾年引進許多大型住商建案，于趾琴詢問了聖市商業發展的觀念。哈靈頓表示，聖市地理位置方便又獨特，城市對商業的治理秉持的原則是，給予開發商寬鬆的發展環境，不會有過多的干預。聖市鼓勵移民來此發展商業。他說，聖市之所以吸引不同族裔來此消費和生活，一個原因就是這裡有大量移民開設的餐廳、商店，在這裡他們可以找到家的味道。

哈靈頓2011年3月開始擔任聖市議員，迄今服務聖市12年，是目前聖市議會中服務時間最久的議員。他是律師，在物業資產轉換、城市法、公共建設方面法律上，擁有超過20年經驗。

聖蓋博 華裔 移民

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