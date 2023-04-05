華鼎獎電影節好萊塢星光璀璨 要從中國獎項走入國際

華鼎獎主席王海歌。（記者張宏／攝影）

第36屆華鼎獎頒獎典禮日前在好萊塢 阿瓦隆劇院(Avalon Theater)盛大舉行，數百名來自好萊塢電影 界的精英參與盛會；而制止洛杉磯縣蒙特利公園市屠殺案兇嫌繼續在阿罕布拉市來來舞社犯案的華裔英雄蔡班達(Brandon Tsay)，也和姐姊蔡玟達(Brenda Tsay)出席活動。

蔡班達（右）和姐姐蔡玟達也一起參加活動。（記者張宏／攝影）

獲獎電影和電視作品中，電影「西線無戰事」和美劇「風騷律師」獲得全球最佳；最佳男女主和男配角則和奧斯卡結果一樣，分別是布蘭登·費雪、楊紫瓊和關繼威。

波多黎各女演員Kiara Liz。（記者張宏／攝影）

華鼎獎創始人王海歌表示，今年活動邀請到好萊塢重量級電影人，如奧斯卡前評委Bill Mechanic、獅子王導演 Robert Minkoff，及艾美獎評委如最佳導演提名人Nicholas Meryer等人，擔任獎項評選的評委，同時雜誌Variety也給予很多關注和支持。

電影節今年新設類似奧斯卡的電影科技成果獎，目的是使華鼎獎更加科學和綜合化，拉近華鼎獎與國際獎項的差距，提升其國際知名度。新增的技術獎項包括四大重要獎項，全球最佳視覺效果、全球最佳攝影、全球最佳美術設計和全球最佳剪輯。

他表示，華鼎獎從今年開始進行品牌升級，從一個中國獎項升級到全球化範圍，覆蓋全球的電影、電視和青年短片等，勵志成世界一流的娛樂獎項。他希望華鼎獎不僅是促進亞洲和全球電影電視交流的橋樑，更是推動全球合作及推動新一代青年創作者的平台。未來五年會鼓勵青年導演拍攝短片作品，增加其展示自我的渠道，同時也會邀請好萊塢成熟的電影人幫助這些年輕人。

現場明星薈萃，獅子王導演Robert Minkoff、演員Reynaldo Pacheco、Victoria Baldesarra，加州電影委員會執行董事Colleen Bell等人。華裔英雄蔡班達表示，很開心參加這個活動，希望未來能看到更多反映亞裔的優秀作品。

另外，華鼎獎最佳全球電影導演獲得者是佛羅萊恩·澤勒(Florian Zeller)、 「長津湖之水門橋」贏得華語最佳影片獎，「天下長河」贏得華語最佳劇集獎。中國香港演員古天樂和蔡卓妍，分別獲得最佳華語電影影帝和影后。