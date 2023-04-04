羅省婦女新運會春宴 趙善儀接新主席 逾200名賓客見證

新主席趙善儀（左起）在洛僑中心主任陳敏永的監交下，從呂梁蘭芳手中接收印信。（羅省婦女新運會提供）

羅省婦女新運會日前在華埠 百老匯餐廳舉行「2023年職員就職典禮暨春節聯歡」宴會，洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永主持監交儀式，趙善儀從卸任副主席呂梁蘭芳手中接過信印，在會場200多僑團首長及嘉賓見證中上任成為新一屆主席。聯邦眾議員趙美心，則率領新一屆職員宣誓就職。

洛僑主任陳敏永（右二）代表僑委會向新舊正副主席致送表揚狀：黃余翠媚（左起）、呂梁蘭芳、黃翠銀、趙善儀、蔡惠玲。（羅省婦女新運會提供）

蒙特利公園市 議員饒穎凡、聖蓋博市副市長吳程遠及市議員丁言愉、洛僑中心副主任鄭心茹與劉岱欣、中華民國 華僑協會總會理事長林齊國、羅省中華會館主席李金生、副主席司徒展環、監事長胡卓球、顧問陳健邦、梁永泰、方杰洲，以及新僑及越柬寮僑團首長等共襄盛會。

經歷了三年疫情及前主席朱碧雲辭世，該會會務受到一定程度的影響，直至月前職員改選，新一屆職員團隊誕生後，重新迎來朝氣及活力。

新主席趙善儀致詞時表示，該會的前輩們成就輝煌，她接下這個重任，將會繼續遵循該會宗旨，致力服務僑社，務求承先啟後，繼往開來。

陳敏永說，全球及僑界「女力」崛起是新的趨勢，蔡英文總統、僑委會徐佳青委員長都是非常優秀的女性，他很榮幸應邀參加就職典禮。而趙善儀主席來自台灣，他感謝該會長期以來對中華民國的支持，祝福在主席及兩位副主席的帶領下會務昌隆。陳敏永並代表徐佳青委員長，頒發表揚狀給新任主席趙善儀、副主席蔡惠玲及黃翠銀，以及卸任副主席呂梁蘭芳及黃余翠媚。