我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

節稅騙局鎖定高收入群 國稅局提醒小心違法

川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

羅省婦女新運會春宴 趙善儀接新主席 逾200名賓客見證

洛杉磯訊
新主席趙善儀（左起）在洛僑中心主任陳敏永的監交下，從呂梁蘭芳手中接收印信。（羅省婦女新運會提供）
新主席趙善儀（左起）在洛僑中心主任陳敏永的監交下，從呂梁蘭芳手中接收印信。（羅省婦女新運會提供）

羅省婦女新運會日前在華埠百老匯餐廳舉行「2023年職員就職典禮暨春節聯歡」宴會，洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永主持監交儀式，趙善儀從卸任副主席呂梁蘭芳手中接過信印，在會場200多僑團首長及嘉賓見證中上任成為新一屆主席。聯邦眾議員趙美心，則率領新一屆職員宣誓就職。

洛僑主任陳敏永（右二）代表僑委會向新舊正副主席致送表揚狀：黃余翠媚（左起）、呂梁...
洛僑主任陳敏永（右二）代表僑委會向新舊正副主席致送表揚狀：黃余翠媚（左起）、呂梁蘭芳、黃翠銀、趙善儀、蔡惠玲。（羅省婦女新運會提供）

蒙特利公園市議員饒穎凡、聖蓋博市副市長吳程遠及市議員丁言愉、洛僑中心副主任鄭心茹與劉岱欣、中華民國華僑協會總會理事長林齊國、羅省中華會館主席李金生、副主席司徒展環、監事長胡卓球、顧問陳健邦、梁永泰、方杰洲，以及新僑及越柬寮僑團首長等共襄盛會。

經歷了三年疫情及前主席朱碧雲辭世，該會會務受到一定程度的影響，直至月前職員改選，新一屆職員團隊誕生後，重新迎來朝氣及活力。

新主席趙善儀致詞時表示，該會的前輩們成就輝煌，她接下這個重任，將會繼續遵循該會宗旨，致力服務僑社，務求承先啟後，繼往開來。

陳敏永說，全球及僑界「女力」崛起是新的趨勢，蔡英文總統、僑委會徐佳青委員長都是非常優秀的女性，他很榮幸應邀參加就職典禮。而趙善儀主席來自台灣，他感謝該會長期以來對中華民國的支持，祝福在主席及兩位副主席的帶領下會務昌隆。陳敏永並代表徐佳青委員長，頒發表揚狀給新任主席趙善儀、副主席蔡惠玲及黃翠銀，以及卸任副主席呂梁蘭芳及黃余翠媚。

中華民國 蒙特利公園市 華埠

上一則

華裔少年金紫晨 獲20萬海軍學院獎學金 亞凱迪亞學區第一人

下一則

美遊假期 推出多項好玩行程/代辦中國簽證

延伸閱讀

羅省中華會館暨全僑 表彰優秀青年

羅省中華會館暨全僑 表彰優秀青年
羅省秉公堂第146年春季祭祖 場面熱鬧

羅省秉公堂第146年春季祭祖 場面熱鬧
華裔吳程遠接聖蓋博副市長 誓改善基礎建設、繁榮地方

華裔吳程遠接聖蓋博副市長 誓改善基礎建設、繁榮地方
羅省龍岡親義公所祭祖 百位昆仲齊聚

羅省龍岡親義公所祭祖 百位昆仲齊聚
緬懷孫中山先生 加台聯登山健行 95歲長者參與

緬懷孫中山先生 加台聯登山健行 95歲長者參與
李金生：世報擁有最多讀者 扮演重要角色

李金生：世報擁有最多讀者 扮演重要角色

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57
南加帝王縣的Calexico，平均房價31萬5277 元。此為示意圖。（記者邵敏／攝影）

遠離都會 加州這5地房價低於35萬

2023-04-03 02:18

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20

超人氣

更多 >
正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳

正宮當街打小三 妙齡女慘遭剪髮、扒衣 半裸畫面瘋傳
麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知

麥當勞將大裁員 員工先回家等人事通知
36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長

36F「波神」彭丹 搖身變中國「國際經濟戰略研究院」院長
懶人理財 專家教你4招賺到小確幸

懶人理財 專家教你4招賺到小確幸
4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播

4年1次 紐約植物園「屍花」將綻放24-36小時 線上直播