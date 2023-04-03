洛市議會暫准新規 禁非法持有觸媒轉化器

洛市議會日前以八票對四票，暫時批准一項禁止非法持有觸媒轉化器（catalytic converters）法令。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛市議會日前以八票對四票，暫時批准一項禁止非法持有觸媒轉化器（catalytic converters）法令，旨在遏止過去五年該市相關竊盜案的增加。該法將於4月進行最終表決。

這項條例，係根據市議員李約翰（John Lee）、克雷科里安（Paul Krekorian）和時任市議員奧法雷爾（Mitch O'Farrell）於2022年4月提出的動議。

據報導，2018年全市有972個觸媒轉化器遭竊。然至2022年，轉化器遭竊案卻增加至近8000起，僅在過去五年，就增加近728%。

「當犯罪數據顯示這種案件急劇增加時，我們要採取行動」李約翰說。

李指出，該法令將要求擁單獨的觸媒轉化器者出示有效文件，證明他們合法的擁有該設備。

觸媒轉化器是種廢棄排放控制裝置，可將內燃機廢氣中的有毒氣體和污染物，轉化為毒性較小的污染物。

該議案稱，觸媒轉化器竊盜案在全國範圍均上升，加州 遭竊數量居全美之首。該轉化氣安裝位置和使用貴金屬，使其成竊賊目標。

市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）當天投反對票，因她認為弊大於利，尤其是對弱勢社區而言。她認為，將僅擁有觸媒轉化器者定為犯罪是錯誤的。

根據該法，洛杉磯 人若被判非法持有未連接觸媒轉化器，將被處1000元罰款或六個月監禁。