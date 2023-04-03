我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

竊郵件洗支票又見猖獗 加州去年遭竊500萬元

金融時報：台灣可能很快再丟邦交國 5、6月關鍵

洛市議會暫准新規 禁非法持有觸媒轉化器

編譯陳盈霖╱綜合外電報導
洛市議會日前以八票對四票，暫時批准一項禁止非法持有觸媒轉化器（catalytic converters）法令。（ABC 7）
洛市議會日前以八票對四票，暫時批准一項禁止非法持有觸媒轉化器（catalytic converters）法令。（ABC 7）

ABC 7電視台報導，洛市議會日前以八票對四票，暫時批准一項禁止非法持有觸媒轉化器（catalytic converters）法令，旨在遏止過去五年該市相關竊盜案的增加。該法將於4月進行最終表決。

這項條例，係根據市議員李約翰（John Lee）、克雷科里安（Paul Krekorian）和時任市議員奧法雷爾（Mitch O'Farrell）於2022年4月提出的動議。

據報導，2018年全市有972個觸媒轉化器遭竊。然至2022年，轉化器遭竊案卻增加至近8000起，僅在過去五年，就增加近728%。

「當犯罪數據顯示這種案件急劇增加時，我們要採取行動」李約翰說。

李指出，該法令將要求擁單獨的觸媒轉化器者出示有效文件，證明他們合法的擁有該設備。

觸媒轉化器是種廢棄排放控制裝置，可將內燃機廢氣中的有毒氣體和污染物，轉化為毒性較小的污染物。

該議案稱，觸媒轉化器竊盜案在全國範圍均上升，加州遭竊數量居全美之首。該轉化氣安裝位置和使用貴金屬，使其成竊賊目標。

市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）當天投反對票，因她認為弊大於利，尤其是對弱勢社區而言。她認為，將僅擁有觸媒轉化器者定為犯罪是錯誤的。

根據該法，洛杉磯人若被判非法持有未連接觸媒轉化器，將被處1000元罰款或六個月監禁。

赫南德茲說，「即使幾天的監禁，也可能永遠影響人們生活，導致他們需承擔附帶後果，直到案底能被刪除。」

加州近五年來觸媒轉化器遭竊案增加趨勢為全美之首。（ABC 7）
加州近五年來觸媒轉化器遭竊案增加趨勢為全美之首。（ABC 7）

加州 洛杉磯

上一則

疫情全面解禁後第一個清明節 洛縣墓園車水馬龍

下一則

洛杉磯海港市2車相撞 1人當場死亡 5人受傷

延伸閱讀

駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非

駕照一年前被偷走 竟被多人使用 洛市男啼笑皆非
MLB／張育成本季初登場 杜沃雙響砲助紅襪奪首勝

MLB／張育成本季初登場 杜沃雙響砲助紅襪奪首勝
清晨應門遭槍擊喪命 洛市范奈斯隨機兇殺案

清晨應門遭槍擊喪命 洛市范奈斯隨機兇殺案
洛市2022年兇殺案年減5% 市警局長摩爾歸功於同仁努力

洛市2022年兇殺案年減5% 市警局長摩爾歸功於同仁努力
MLB／張育成向紅襪報到 剩4戰證明近況

MLB／張育成向紅襪報到 剩4戰證明近況
加州夜空神秘光芒「列隊」飛行 天文學家99%把握是這個

加州夜空神秘光芒「列隊」飛行 天文學家99%把握是這個

熱門新聞

群規指出，消費者可在亞馬遜網站購物，同時繳納圈貨金給群主。（受訪者提供）

免費商品血本無歸…微信返款騙上萬華人 幕後老闆是誰？

2023-03-29 11:39
微信群裡發布的買家秀。（受訪者提供）

亞馬遜下單10次被騙逾10萬 華女暴瘦20多磅

2023-03-29 15:39
H女士在約定的時間到達銀行後，對方竟無故「消失了」，打電話根本打不通。（受訪人提供）

Zelle轉帳不小心匯錯帳戶 洛縣華人拒不還錢

2023-03-30 18:23
加州公路巡警局正在調查這起狂野的車禍，所幸無人受重傷。（Anoop Khatra via Storyful）

車輪脫落突襲旁邊車 LA高速路上驚險翻車 視頻全錄

2023-03-28 14:57

華人媽媽誤信富婆 微信換匯被騙10萬…還遭威脅、水軍攻擊

2023-03-30 02:20
夏伯倫公園櫻花樹近期接連被盜剪枝條，短短兩周之內，就有約60%的櫻花樹遭竊賊砍伐。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱大盜洗劫賞櫻聖地 華翁18年心血付東流

2023-03-31 16:14

超人氣

更多 >
丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司

丈夫隨身碟藏259支性愛片 女主角竟是妻子的上司
WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月

WSJ：TikTok聽證前 前歐巴馬幕僚替周受資惡補1個月
歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」

歐盟官員：停止對中國天真 法媒稱中「謊言帝國」
哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞

哈佛非首選 10大「夢想大學」 MIT最受青睞
阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用

阿妹吃這些瘦成筆芯腿 營養師：門診都不敢用