洛杉磯兆彩得主 砸590萬元買碧昂絲也置產過的豪宅區

住宅外觀（取自Compass）

去年4.26億兆彩得主韋倫斯坦(Kristine Wellenstein)今年豪擲590萬元在加州 貝萊爾(Bel Air)購入了一棟豪宅，當地被視為洛杉磯 最富裕的社區，包括天后碧昂絲(Beyonce)和頂級富豪馬斯克(Elon Musk)都曾在此置業。

洛杉磯最富有的彩票中獎者之一韋倫斯坦，去年在伍蘭岡(Woodland Hills)附近的一家雪佛龍(Chevron)加油站，購買了一張兆彩(Mega Millions)彩票幸運猜中約4.26億元大獎

被 AstroTurf 草坪環繞的游泳池（取自Compass）

這座約4000平方呎的住宅由 Casa Design 重新設計，採用優質材料，包括義大利 進口的大理石和石灰石、Kelly Wearstler 照明燈具、橡木地板、定制櫥櫃和帶 Thermador 電器的廚房以及最先進的安全和智能家居系統。此外，附帶的兩車位車庫安裝了電動車充電樁。這棟住宅最初掛牌價約為620萬元，韋倫斯坦最終以590萬購入。

這棟 簡潔明亮的客廳(取自Compass) 房產共有5個臥室和5個衛生間，其中一間臥室位於主樓層，四間在樓上，內部裝修簡潔現代卻不失豪華。 二樓的主臥套房設有專用休息區、帶花灑淋浴噴頭和雙水槽的大理石淋浴間、周圍群山的壯麗景色和步入式衣櫥。

用餐區（取自Compass）

佔地0.38英畝的後院裡包括約1500平方呎的超大露天空間，以及一個被AstroTurf 草坪環繞的游泳池，而附帶的兩車位車庫則預裝了電動汽車充電系統。這座朝西的房子還享有一覽無餘的日落美景，所有這些都被緩緩起伏的貝萊爾山所包圍。