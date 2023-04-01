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涉濫用武力釀命案 洛縣7警被起訴

洛杉磯訊
該圖片取自加州公路巡邏局拍攝的近18分鐘視頻的圖片中，可以看到Edward Bronstein被幾個警察壓倒在地。（加州公路巡警局）
該圖片取自加州公路巡邏局拍攝的近18分鐘視頻的圖片中，可以看到Edward Bronstein被幾個警察壓倒在地。（加州公路巡警局）

洛杉磯縣地區檢察長賈斯康辦公室3月29日(週三）對加州公路巡警局(California Highway Patrol, CHP)一名警長、六名警員和一名護士檢控殺害一名司機。他們被檢控與2020年洛杉磯縣艾爾塔德那(Altadena)一起檢查酒駕事件有關，警察被控壓制在該名司機身上，期間司機大喊「無法呼吸」多達14次，卻無人在意，最終宣告死亡。

洛杉磯縣地區檢察長賈斯康（ George Gascón）辦公室以非故意殺人和毆打罪名，指控加州公路巡警局警長Michael Little、警員 Dionisio Fiorella、Dustin Osmanson、Darren Parsons、Diego Romero、Justin Silva 和 Marciel Terry，並以過失殺人罪起訴護士Arbi Baghalian。

2020年3月31日，當38歲的Edward Bronstein在布班克（Burbank）的 5 號高速公路上時，加州公路巡警局警員Osmanson和Terry以涉嫌酒後駕車為由攔下他。並將他帶到艾爾塔德那2130 N. Windsor Ave. 的加州公路巡警局辦公室停車場，並取得逮捕令。根據地方檢察長辦公室的說法，護士在停車場對他進行抽血採樣。Bronstein最初拒絕抽血，但在警察將他推倒在地時他同意了。

根據檢察長的聲明，「六名警官被指控將戴著手銬的Bronstein按倒在地，並在Baghalian抽他的血時把他按在地上。 在被壓制的同時，Bronstein反覆告訴警察他無法呼吸。隨著抽血繼續，Bronstein逐漸失去知覺。」之後Bronstein面朝下躺了約六分鐘，在發現他沒有反應約十分鐘後，警察對他進行心肺復甦術，然而他再也沒有恢復意識。

驗屍官辦公室確定Bronstein死於「在執法人員約束期間急性甲基苯丙胺中毒」。 然而，驗屍官並沒有將死亡判定為他殺，而是不確定。

在公開的視頻中，可以聽到Bronstein大喊「我無法呼吸！ 我無法呼吸！」，多達14次。

代表 Bronstein 的父母和他的兩個孩子的律師，對檢察長辦公室提出刑事指控的決定表示歡迎，稱「這是朝著正確方向邁出一步，因為這些官員將被追究責任，他們在不尊重人命的情況下奪走了他的生命。」

根據加州公路巡警局，這些警員已被要求行政休假。目前傳訊日期尚未確定。

加州公路巡警局在一份聲明中表示，加州公路巡警局更新了政策，以「防止警員使用涉及體位性窒息的重大風險的技術或運輸方法」，並且還對警員進行培訓，以幫助他們識別「正在經歷醫療困境的個人」。聲明稱，當因涉嫌酒後駕車而被捕的人拒絕接受法律要求的檢測時，加州公路巡警局正在探索實施強制性化學檢測的替代方案。

加州 警察 洛杉磯

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