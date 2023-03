洛州大獲贈340萬 擴大社會工作研究

洛杉磯州大獲得340 萬贈款擴大社會工作研究生項目,(左起)後排Anh-Luu Huynh-Hohnbaum、 Tirmazi T. Mohammad和Hermila Melero,前排Ga-Young Choi和李詩妍Siyon Yoo Rhee。 (Cal State LA提供)

洛杉磯 州立大學(Cal State LA)最近獲得醫療保健獲取和信息部(HCAI)提供的340萬美元贈款,用於擴大其社會工作研究生項目,並幫助培養一支具有文化敏感性和稱職表現的健康勞動力隊伍。

該基金首席研究員兼洛杉磯州大徐榮祥健康與人類服務學院(School of Social Work in the Rongxiang Xu College of Health and Human Services at Cal State LA)社會工作系主任李詩妍(Siyon Rhee,譯音)說,「在行為保健方面,非常需要訓練有素的社會工作專業人員,例如心理健康、藥物濫用、親密伴侶虐待、虐待兒童等等。 有了這項計劃擴展撥款,我們將能夠滿足這些需求。」

該項為期五年的贈款由醫療保健獲取和信息部的社會工作教育能力項目資助,旨在增加接受過培訓可以提供行為保健服務的社會工作者專業人才。

該大學的社會工作碩士課程,旨在積極響應洛杉磯周邊移民和經濟弱勢社區的健康需求,培養社會工作專業的學生成為有能力的高級通才從業者,他們具有敏感的文化理解能力,在資源不足的社區能夠有效服務兒童、青年和家庭。

李詩妍說,由於洛杉磯州立大學的社會工作學院特別注意通過社會多元化,以及發現多元文化的周邊社區的豐富性和複雜性,對這個資助機會感到非常興奮。

李詩妍在社會工作領域享有盛譽,其研究領域包括健康、心理健康、親密伴侶暴力,以及亞裔美國移民家庭 兒童的社會工作實踐。 她與柏克萊加州大學 (UC Berkeley)的加州社會工作教育中心,和洛杉磯縣兒童與家庭服務部合作,開展兒童福利勞力發展活動。