田州校園槍案6死 教育機構撫助師生家長

田納西州納許維爾基督教聖約小校發生槍擊案，校方和警察緊急撤離學生。（美聯社）

田納西州納許維爾基督教聖約小學(The Covenant School)27日上午驚爆槍擊案，造成三名學生和三名教職員工身亡，加州 學校主管協會致信家長安撫、洛杉磯 縣教育局 提供資源幫助學生家庭。

洛杉磯縣教育局(LACOE)局長Debra Duardo博士指出，在悲慘的學校槍擊事件發生後，她非常悲傷地再次與教育界聯繫，分享資源以支持學生、教職員工和家庭。洛縣教育局向納許維爾聖約學校的學生、教職員工和家庭，以及因三名學生、一名教師、一名監護人和一名校長喪生而受到影響的人們表示哀悼。

她強調，重要的是要知道，槍枝暴力事件會影響兒童和成人。洛杉磯縣教育局匯集了部分資源，為教育工作者以及家長和監護人提供支持，幫助他們與學生討論槍枝暴力、他們的安全和他們的感受。如果學校有人正在經歷精神健康危機，請撥打 1-800-854-7771 或撥打 988 聯繫洛杉磯縣訪問熱線。

加州學校主管協會(ACSA)發表致全州家長公開信，對發生在田納西州納許維爾(Nashville) 基督教聖約學校的事件深感震驚和悲傷。如果您的孩子有任何問題或疑慮，學校輔導員隨時準備提供幫助。如果學生對此悲劇需要幫助，鼓勵他們與輔導員或其他可信賴的成年人交談。