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氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

被誤認為暴徒 她遭警彈打傷失明 千萬元和解

編譯胡立宗／綜合報導
Leslie Furcron在律師事務所受訪時的畫面。（NBC）
Leslie Furcron在律師事務所受訪時的畫面。（NBC）

現年61歲的Leslie Furcron 2020年在聖地牙哥縣拉米薩(La Mesa)抗議示威時，遭警察誤判為攻擊市府因此對她射擊布袋鉛彈(beanbag round)，導致她的左眼失明，拉米薩市府2022年底決定以1000萬元和解。

該和解上周正式宣布，現在已經遷居內華達州的Leslie Furcron 22日現身律師事務所接受訪問。她邊哭邊說，希望事件從未發生，但還好她還活著，「對不對？」

委任律師Dante Pride強調，市府與警局雖然願意以1000萬元和解，但是從未承認錯誤，「但這樣高額的和解金，代表他們確實認知到了一些不當吧？」市府的聲明強調，終於能夠為不幸事件畫下句點。當時開槍的員警Eric Knudson則從未被認定執法過當，後來由幹員升職到巡佐。

回到事發當時，佛洛伊德案剛發生不久，拉米薩市也發生黑人青年遭警方暴力對待的事件，大批民眾因此包圍市府抗議，部分民眾確實有以石塊與瓶罐攻擊警察，並搶劫商家、燒了兩棟大樓。但Leslie Furcron只是丟了一個Red Bull空罐，Eric Knudson認定她丟石塊、具有威脅性，因此向她發射布袋鉛彈。

事後，醫生判斷需要重建手術才能修補頭顱破洞，不過Leslie Furcron已經左眼失明，還因為劇烈頭疼而從社區學院休學，並搬至親友較多的內華達州。當她在律師事務所受訪時，媒體問她是否還會參加類似的抗議活動，她毫不猶豫地說「會」，因為她反對警察暴力，而且願意實行憲法第一修正案賦予的權利。

布袋鉛彈號稱殺傷力較低，但直接擊中仍會傷人。圖摘自Quora（上）、CBS（下）
布袋鉛彈號稱殺傷力較低，但直接擊中仍會傷人。圖摘自Quora（上）、CBS（下）

警察 內華達州 手術

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