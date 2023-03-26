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建中機研校隊獲獎 校友會晚宴慶祝

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
建國中學南加州校友會張虎會長(左八)、建國中學王鼎中主任(左九)及建中南加州校友會理事們合影。 (建國中學南加州校友會提供)
建國中學南加州校友會張虎會長(左八)、建國中學王鼎中主任(左九)及建中南加州校友會理事們合影。 (建國中學南加州校友會提供)

建國中學南加州校友會3月20日在羅斯密市(Rosemead)的888海珍大酒樓宴請「建中機研校隊」，該隊近期訪美參加2023年 (FIRST Robotics Competition，FRC) 洛杉磯機械人區域競賽」，榮獲工程卓越獎（Excellence in Engineering Award）。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處科技組長陳嘉元、教育組長藍先茜、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、洛杉磯華僑文教服務中心副主任劉岱欣等，到場致意。

建國中學南加州校友會主席張虎在餐宴上恭喜「建中機研校隊」獲得FRC洛杉磯機械人區域競賽的工程卓越獎，感謝南加州校友協助安排多項參觀活動，包括加州理工學院地震測控中心、Kavli納米實驗室、火星探險計劃介紹、以及「愛因斯坦的宇宙之音」講座等。活動召集人程東海則介紹了該隊參賽的整個過程，祝願他們在3月23-26日的FRC聖地牙哥機械人區域競賽中再創佳績。

建國中學機研校隊與機器人合影。 (建國中學南加州校友會提供)
建國中學機研校隊與機器人合影。 (建國中學南加州校友會提供)

駐洛經文處科技組長陳嘉元致詞時表示，很榮幸與教育組長藍先茜代表紀欽耀處長出席，相信同學已感受到校友會及南加僑界展現出的滿滿熱誠及關愛，並表示他對「建中機研校隊」學生比賽準備充分，以及在比賽過程中所展現的信心印象深刻。

建國中學王鼎中主任感謝校友們支持，並指出「建中機研校隊」雖然成立短短幾年，但在各界及學生努力下已創下若干輝煌紀錄，該隊23至26日將參加「聖地牙哥機械人區域競賽」(FRC San Diego Regional)，希望大家續為「建中機研校隊」加油打氣。王鼎中並代表建中校長莊智鈞，頒發感謝狀給駐洛經文處及建中南加州校友會長等。

加州 南加 洛杉磯

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