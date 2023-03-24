中美經貿合作新格局研討會 聚焦航運物流、跨境金融

中國大灣區-美國加州 中美經貿合作新格局研討會，20日在洛杉磯和中國大灣區同步舉辦，來自美中兩國150多家企業為提升中美兩國貿易合作質量、助力中國企業順利出海出謀劃策。（記者楊青/攝影）

中國建設銀行紐約分行、廣東省分行、中國貿促會駐美國代表處，和美中廣東總商會（美國粵商會），20日在洛杉磯 和中國大灣區 同步聯合主辦中美經貿合作新格局研討會，來自美中兩國150多家企業為提升中美兩國貿易合作質量、助力中國企業順利出海出謀畫策。

中國建設銀行國際業務部副總經理胡波飛、中國貿促會駐美代表處副總代表趙劍英、美國粵商會會長張鐵流、中國駐美國洛杉磯領事館代表、建行紐約分行及廣東省分行負責人出席會議。

胡波飛表示，廣東省與加州具有廣泛的經貿合作基礎，兩地合作可以為兩國市場主體營造互利共贏的平台。建設銀行一直致力於為客戶提供全球化的專業金融服務，利用先進的金融科技，充分發揮促進中美經貿往來的橋樑和紐帶作用。

本次研討會圍繞中美貿易和製造業出海、航運物流和跨境金融服務等熱點，探討中美企業如何順應全球經濟新格局、新趨勢、新業態。

趙劍英表示，駐美國代表處致力於搭建促進中美雙方商務交流與合作的平台，推動建立中國各省與美國各州的商務聯繫，期望多方聯手，更好服務中美兩國企業。

參與研討會的150家多家企業橫跨各行各業，多家知名製造、物流、電商 企業高管，分享現階段中美貿貿易的挑戰和機遇，美國粵商會向與會企業介紹了粵港澳大灣區營商環境和發展優勢，中國對外貿易中心介紹了2023年廣交會籌備和亮點。

亞米網、比亞迪北美分公司、致遠航運、風雷集團的高管，討論了如何應對當前國際貿易訂單減少、航運低迷的挑戰，抓住機遇發展企業。比亞迪北美代表Steven Gao分享在美國發展的成功經驗，及新能源汽車的市場規劃；亞米網創始人兼CEO周遊，介紹電商平台後疫情時代的發展機遇，和新戰略合作計劃；風雷集團首席財務官王明明，和致遠航運首席代表Roger Zhang對話，分享了出海企業的經驗，以及突破物流航運產業低迷期的建議；美國粵商會會長張鐵流，分享大灣區在經濟實力、科技創新、平台建設等方面的階段性成果，和長遠發展優勢。