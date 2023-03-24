洛城新語 ／數位時代放大羊群效應 須當心

聯準會 22日宣佈調高利率一碼，投資 者雖然如願收穫他們想要的「鴿式」升息，但美股當日仍然走跌。聯準會主席鮑爾在升息會後的發言留下很多不確定性，引發投資者諸多猜想與擔憂，是其中原因。足見在傳播成本相對較低的數位時代，「預期」的威力何其巨大。

數位產品讓信息傳播更加便捷的同時，也悄無聲息的放大羊群效應。在Reddit論壇上搜索「聯準會3月22日升息」的關鍵字，可以找到成千上萬的討論，其中又以分析鮑爾會後發言的評論居多。

千萬不要低估Reddit這些散兵游勇言論對市場的影響，要知道正是這些散戶的「羊群效應」，在2021年針對迷因股Gamestop軋空大戰中，力挫許多頂級投資機構，讓後者損失慘重。而Gamestop這支在2019年美股僅3.3元的低價股，在2021年曾被Reddit的散戶們抬升至492元的高價。

而Reddit只是當今正夯的諸多社群平台之一。回顧矽谷銀行 （SVB）的倒閉風潮，花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）表示，在數位程式的幫助下，消費者通過幾個按鍵，就可以轉賬數百萬元。這完全改變銀行業者以往所見過的狀況，這要幾則推文，事情就有可能以極快的速度陷入困境。

矽谷銀行3月8日還資本完善，只不過在9日宣佈要售股籌些錢，銀行要倒閉的預期就在創投界蔓延。以致短短48小時內，矽谷銀行因擠兌轟然崩塌。隨著矽銀10日被加州金融主管機關勒令關閉的消息傳出，Signature銀行的客戶飽受驚嚇，預期他們的存款可能不保險，紛紛將其轉到規模較大的銀行，以致出現「一天被提領百億、主管錯愕」的狀況，Signature轟然崩塌，淪為美國史上規模第三大的銀行倒閉案例。

無論是矽銀，還是Signature；亦或是3月9日倒閉的Silvergate銀行，以及目前岌岌可危的第一共和銀行，他們的困境與投資者的「預期」，以及數位時代放大的羊群效應不無關係。正如花旗集團執行長范潔恩所述，倘若不是數位時代的推波助瀾，導致事情發生得太快，這一切或許都還有迴旋的餘地。

回到文章開頭提到的升息，今年2月的消費物價指數（CPI）仍在6%的高位徘徊，距離聯準會將CPI降至2%的目標，還有不小差距；而金融市場又因此前連續的升息，承受著巨大的壓力。接下來聯準會的一舉一動，都會被投資者放大檢視；特別是其釋出的預期，有可能因數位傳播，引起更大規模的羊群效應。聯準會需謹言慎行，小心「預期」壞事。