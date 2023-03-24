我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風重災戶…洛杉磯華商居家辦公 倉庫屋頂一半飛了

記者直播丹佛高中槍案 「兒子現身報平安」她立刻相擁

洛城新語 ／數位時代放大羊群效應 須當心

洛城新語

聯準會22日宣佈調高利率一碼，投資者雖然如願收穫他們想要的「鴿式」升息，但美股當日仍然走跌。聯準會主席鮑爾在升息會後的發言留下很多不確定性，引發投資者諸多猜想與擔憂，是其中原因。足見在傳播成本相對較低的數位時代，「預期」的威力何其巨大。

數位產品讓信息傳播更加便捷的同時，也悄無聲息的放大羊群效應。在Reddit論壇上搜索「聯準會3月22日升息」的關鍵字，可以找到成千上萬的討論，其中又以分析鮑爾會後發言的評論居多。

千萬不要低估Reddit這些散兵游勇言論對市場的影響，要知道正是這些散戶的「羊群效應」，在2021年針對迷因股Gamestop軋空大戰中，力挫許多頂級投資機構，讓後者損失慘重。而Gamestop這支在2019年美股僅3.3元的低價股，在2021年曾被Reddit的散戶們抬升至492元的高價。

而Reddit只是當今正夯的諸多社群平台之一。回顧矽谷銀行（SVB）的倒閉風潮，花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）表示，在數位程式的幫助下，消費者通過幾個按鍵，就可以轉賬數百萬元。這完全改變銀行業者以往所見過的狀況，這要幾則推文，事情就有可能以極快的速度陷入困境。

矽谷銀行3月8日還資本完善，只不過在9日宣佈要售股籌些錢，銀行要倒閉的預期就在創投界蔓延。以致短短48小時內，矽谷銀行因擠兌轟然崩塌。隨著矽銀10日被加州金融主管機關勒令關閉的消息傳出，Signature銀行的客戶飽受驚嚇，預期他們的存款可能不保險，紛紛將其轉到規模較大的銀行，以致出現「一天被提領百億、主管錯愕」的狀況，Signature轟然崩塌，淪為美國史上規模第三大的銀行倒閉案例。

無論是矽銀，還是Signature；亦或是3月9日倒閉的Silvergate銀行，以及目前岌岌可危的第一共和銀行，他們的困境與投資者的「預期」，以及數位時代放大的羊群效應不無關係。正如花旗集團執行長范潔恩所述，倘若不是數位時代的推波助瀾，導致事情發生得太快，這一切或許都還有迴旋的餘地。

回到文章開頭提到的升息，今年2月的消費物價指數（CPI）仍在6%的高位徘徊，距離聯準會將CPI降至2%的目標，還有不小差距；而金融市場又因此前連續的升息，承受著巨大的壓力。接下來聯準會的一舉一動，都會被投資者放大檢視；特別是其釋出的預期，有可能因數位傳播，引起更大規模的羊群效應。聯準會需謹言慎行，小心「預期」壞事。

聯準會 矽谷銀行 投資

上一則

美食地圖／羅蘭岡「友情客串」烤涮坊 品嘗美味生蠔

下一則

加大錄取率 公校略勝私立高中

延伸閱讀

鴿轉鷹又轉鴿？Fed決策轉不停 利率路標下步看啥？

鴿轉鷹又轉鴿？Fed決策轉不停 利率路標下步看啥？
愈說愈模糊 鮑爾Fed會後記者會留下「4大問號」

愈說愈模糊 鮑爾Fed會後記者會留下「4大問號」
鮑爾說不預期降息 但債市沒聽進去 反而押注今年降3碼

鮑爾說不預期降息 但債市沒聽進去 反而押注今年降3碼
紐時：聯準會利率決策 攸關拜登拚連任

紐時：聯準會利率決策 攸關拜登拚連任
鮑爾坦承：矽谷銀行突然倒閉 Fed官員百思不得其解

鮑爾坦承：矽谷銀行突然倒閉 Fed官員百思不得其解
Fed升息1碼 「這次可能是最後一次升息」

Fed升息1碼 「這次可能是最後一次升息」

熱門新聞

亞凱迪亞商場停車場，一名華女3月17日遭遇持槍劫匪。（圖：受害人提供）

車內玩手機 突遭槍指頭…洛縣商場劫匪猖狂 華女驚魂交出財物

2023-03-19 21:59
宜家尋求集體訴訟和解，同意支付2425萬美元和解金。（記者趙健/攝影）

IKEA同意付消費者2425萬和解金 申領通道已開放

2023-03-20 17:00
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
由外送平台送來的食物大多是麥當勞或星巴克，有位居民多次收到一樣的商品，表示自己已經吃膩了。（取材自ABC7新聞截圖）

連收免費Uber Eats吃到怕 高地公園社區居民懷疑動機

2023-03-21 16:12
受害者們稱，M在假「平台」消失後，反而率先去警局報案，聲稱自己是受害人。（圖：受訪者提供）

殺熟盤詐案 「騙子先報警」 華人社區疑20多人受害

2023-03-19 02:20
美飛中5、6月機票價格。（記者邵敏／製表）　

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

2023-03-18 15:35

超人氣

更多 >
日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物

日本人長壽的秘密 天天吃這5種食物
研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大

研究夫妻關係50年 專家說這種行為殺傷力最大
搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低

搭郵輪3年遊135國 每年3萬元比紐約市租金還低
紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨
72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款

72歲退休者4月1日前記得做這事 否則面臨稅務罰款