洛聯合學區罷工 要錢不管學生 社會反應兩極

洛杉磯學區部分員工罷工要求平等工資。（SEIU Local 99）

代表洛杉磯 聯合學區 （LAUSD）後勤保障輔助人員的「服務業僱員國際工會99分會」（SEIU Local 99，前譯工會第99地方組織），要求加薪30%的談判破裂，宣布從3月21日到23日展開三天罷工，導致學校關閉42萬名學生無處上課，使原本財務入不敷出、學生成績不合格比例高、註冊人數連年下跌的全美第二大學區雪上加霜。對此，各方議論紛紛，立場各異，但最大受害者還是學生。

洛杉磯學區部分員工冒雨在各個配送站點，為學生家庭準備校餐。（LAUSD）

洛杉磯學區教育總監 卡瓦略（ Alberto M. Carvalho ）21日發表聲明，仍然準備好與SEIU 99分會重新談判，願意為勤奮工作的員工提供一份公平的合同，讓學生重返課堂。他說，理解員工的挫敗感，這種情緒不僅持續幾年，而且可能持續幾十年。 正是在承認歷史性不公平的基礎上，學區才會提出一項歷史性提案，解決工會的需求和擔憂，同時還要使學區保持財務穩定。

罷工第一天，洛杉磯學區教育總監卡瓦略（Carvalho）冒雨為學生家庭送餐。（LAUSD）

洛杉磯縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）則表示，「我與學校看門人、校餐工作人員、校車司機和教師助手站在一起，為公平的工資而戰。他們的辛勤工作使學校能夠正常運轉，他們應該得到公平補償。但我也擔心這會對學生產生影響，並希望確保他們即使在學校關閉期間，也能繼續獲得所需的免費膳食和照顧。」

洛杉磯學區部分員工在空無一人的學校大門口示威。（SEIU Local 99）

而洛杉磯縣民主黨 (LACDP) 主席岡薩雷斯 (Mark Gonzalez)表示，該黨部自豪地與長期合作夥伴「服務業僱員國際工會99分會」站在一起，因為他們倡導公平的工資增長、全職工作以及對3萬名員工和3萬5000名教師的待遇尊重。

但是，加州政策中心（California Policy Center）負責教育政策和政府事務的副主任克里斯滕森（Lance Christensen）則說，工會罷工並關閉學校，對學生及其家庭造成莫大傷害。