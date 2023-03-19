按摩椅這樣買可免稅 還可用健康儲蓄帳戶付款

戴先生通過找醫生開處方免稅買下了心儀的按摩椅。（受訪者提供）

隨著當代消費者保健意識提高，按摩椅因其多樣的功能和給人帶來的舒適體驗成為熱門商品，不過因單價高，消費税不容忽略；近期有消費者分享買按摩椅省稅的方法，透過醫生開處方等方式，省稅金額近700美元。

在洛杉磯 ，一台價值5000元的按摩椅銷售稅在500左右，如何合法地省掉這筆稅費，成了消費者關心問題。

住在德州的華人 戴先生與妻子都是居家上班的工作者，每天有大量時間坐在電腦桌前辦公，常感到腰酸背痛，二人便計畫購置一台按摩椅。二人近日到某按摩椅品牌的實體店體驗後，對一款價值1萬多元的按摩椅感到非常滿意，但過高的價格和稅費讓他們猶豫。店員表示，品牌最近有優惠，同時能零利率分12期購買。銷售稅也可以省去，只要從有執照的醫生處拿一張處方即可，同時還可以用健康儲蓄 帳戶(HSA)付款。

戴先生根據店員建議在體檢時向醫生索要按摩椅處方(prescription for a massage chair)，他說，「醫生一聽就明白了」。戴先生隨後將處方發送給按摩椅公司，不久便成功獲得退稅。按摩椅原價1萬298元，品牌優惠為2000元，最後價格為8298元，省去的銷售稅為684.59元，最後金額分12期支付，每月付691元，戴先生認為非常划算。

在洛杉磯經營按摩椅生意的華人Patrick Liu表示，他不太清楚通過醫生處方的省稅方式，但業界較為廣泛使用的免稅方法是在免稅州交易，不通過經銷商，直接將產品從位於免稅州的工廠運到加州。不過，具體的優惠策略還是要看消費者的情況而定。

曾在美國銷售過按摩椅的華人李女士指出，她也建議過讓消費者開醫療處方，因為按摩椅作為醫療設備時可以省銷售稅，而且能用健康儲蓄帳戶支付。李女士還指出，開處方並非一件隨便的事，有的醫生可能會拒絕，在詢問前最好做些準備，搜集一些證據證明按摩椅有利於緩解病痛。李女士建議應保存好醫生開的處方，以防被稅務局調查。