我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

按摩椅這樣買可免稅 還可用健康儲蓄帳戶付款

記者劉子為／綜合報導
戴先生通過找醫生開處方免稅買下了心儀的按摩椅。（受訪者提供）
戴先生通過找醫生開處方免稅買下了心儀的按摩椅。（受訪者提供）

隨著當代消費者保健意識提高，按摩椅因其多樣的功能和給人帶來的舒適體驗成為熱門商品，不過因單價高，消費税不容忽略；近期有消費者分享買按摩椅省稅的方法，透過醫生開處方等方式，省稅金額近700美元。

洛杉磯，一台價值5000元的按摩椅銷售稅在500左右，如何合法地省掉這筆稅費，成了消費者關心問題。

住在德州的華人戴先生與妻子都是居家上班的工作者，每天有大量時間坐在電腦桌前辦公，常感到腰酸背痛，二人便計畫購置一台按摩椅。二人近日到某按摩椅品牌的實體店體驗後，對一款價值1萬多元的按摩椅感到非常滿意，但過高的價格和稅費讓他們猶豫。店員表示，品牌最近有優惠，同時能零利率分12期購買。銷售稅也可以省去，只要從有執照的醫生處拿一張處方即可，同時還可以用健康儲蓄帳戶(HSA)付款。

戴先生根據店員建議在體檢時向醫生索要按摩椅處方(prescription for a massage chair)，他說，「醫生一聽就明白了」。戴先生隨後將處方發送給按摩椅公司，不久便成功獲得退稅。按摩椅原價1萬298元，品牌優惠為2000元，最後價格為8298元，省去的銷售稅為684.59元，最後金額分12期支付，每月付691元，戴先生認為非常划算。

在洛杉磯經營按摩椅生意的華人Patrick Liu表示，他不太清楚通過醫生處方的省稅方式，但業界較為廣泛使用的免稅方法是在免稅州交易，不通過經銷商，直接將產品從位於免稅州的工廠運到加州。不過，具體的優惠策略還是要看消費者的情況而定。

曾在美國銷售過按摩椅的華人李女士指出，她也建議過讓消費者開醫療處方，因為按摩椅作為醫療設備時可以省銷售稅，而且能用健康儲蓄帳戶支付。李女士還指出，開處方並非一件隨便的事，有的醫生可能會拒絕，在詢問前最好做些準備，搜集一些證據證明按摩椅有利於緩解病痛。李女士建議應保存好醫生開的處方，以防被稅務局調查。

按摩椅具有按摩和舒緩肌肉的功能，通常使用電動按摩球或氣壓按摩技術，能模擬人手按摩的感覺，常見於家中或辦公室內，有助於減輕壓力、緩解疲勞、促進血液循環等。如需詳細了解購買醫療器械的減稅問題，應諮詢稅務專家。

戴先生按摩椅的帳單明細。（受訪者提供）
戴先生按摩椅的帳單明細。（受訪者提供）

華人 儲蓄 洛杉磯

上一則

風暴再襲南加 部分地區須留意洪水警報

下一則

治療新冠3處方藥 政府免費提供

延伸閱讀

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍
洛6.5萬教師擬21日起罷工3天 學區備戰

洛6.5萬教師擬21日起罷工3天 學區備戰
足底按摩 3族群不宜 孕婦按壓恐流產

足底按摩 3族群不宜 孕婦按壓恐流產
「按摩一番」按摩椅專賣店 特約經銷美國名牌Human Touch按摩椅

「按摩一番」按摩椅專賣店 特約經銷美國名牌Human Touch按摩椅
HiTRONS推薦4款最熱門按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減$500

HiTRONS推薦4款最熱門按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減$500
HiTRONS推薦4款最熱門按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減$500

HiTRONS推薦4款最熱門按摩椅　店內購買EVERYCARE 207立減$500

熱門新聞

安大略機場因國際航班數量少，值機、出關安檢等非常快捷。（圖：受訪者提供）

洛杉磯飛中國 轉機台北僅900元 中華航空單程價優

2023-03-13 02:20
遭遇投資騙局的章女士曾到工業市分局報警求助。（記者啟鉻／攝影）

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

2023-03-14 02:20
FDIC為受保銀行的所有常見存款帳戶類型提供保障。（華美銀行提供）

FDIC擔保25萬元存款 但這些帳戶不受保

2023-03-15 14:33
殺豬盤等電信詐騙，在全美盛行。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

2023-03-09 18:07
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人女友Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

詐領疫情救濟金被告 華女申請返中探親遭拒

2023-03-16 12:14
加州最新推出的首付款補助計畫，將於3月27日正式啟動。 （取自Pixabay）

加州降買房壓力 首購首付補助20%

2023-03-11 02:17

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍