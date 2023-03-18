遇雨又塌 橙縣天坑變大了

拉哈布拉市野狼村公寓庭院出現一個巨大的天坑，民眾擔心下週的大雨可能引起更多地面下陷。（圖片來源：KTLA新聞截圖）

住在橙縣 拉哈布拉市(La Habra)一處公寓社區的居民，早在2019年就與一個巨大的天坑共同生存。不料，15日晚間因為連續的大雨，天坑附近的土地再次塌陷，導致面積擴大。房屋業者擔心情況加重，引響居民的安全。

在2019年1月野狼村公寓(Coyote Village Condos )前方的土地就因為大雨而塌陷，造成一個長100呎，寬20呎的天坑。雖然當時，市政府收到850萬的維修資金，但是天坑只有被鐵欄杆圍起，並沒有展開真正的維修行動。

於是在15日晚間9點左右，因為連續不斷的大雨衝擊，公寓附近的土地下陷，在天坑附近形成一個更大且30呎深的大洞。由於公寓建築是沿著一條排水渠建造而成，只有用一層薄薄的水泥覆蓋。所以在大雨和濕潤泥土壓力下，水泥蓋被壓垮出一個大洞，使得地底下的排水通道暴露。

天坑形成當下，居民們表示還以為是地震 ，他們明顯的感受到腳下的地板正在移動，接著就看見建築前方的土地出現一個天坑。

對於這個大洞，哈布拉市副助理檢察官 (Deputy Assistant City Attorney)克安雷克(Gary Cranker)表示天坑的位置在野狼村公寓的庭院，屬於私人財產，所有應該由房主支付維修費用。然而，房主的想法與市政府相反，目前正在起訴該市。

住在公寓社區的居民則表示因為天坑的關係，他們每個月繳給屋主協會(HOA)的費用持續上漲，但遲遲不見任何維修的工程。