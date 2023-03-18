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退稅在哪？IRS工具可查…電子稅表+直接存款 退稅最快

記者趙健／洛杉磯市報導
退稅最快方式是透過電子稅表提交並選擇「直接存款」接收稅金。（Pixabay）
退稅最快方式是透過電子稅表提交並選擇「直接存款」接收稅金。（Pixabay）

國稅局(IRS)16日發布消息提醒納稅人，可以通過「我的退稅在哪裡？」(Where's My Refund?)工具查詢2022年度、2021年度和2020年度的退稅狀態；同時指出透過電子方式提交稅表並選擇「直接存款」(Direct Deposit)接收稅金最快。

在國稅局確認收到納稅人的電子稅表後，通常會在24小時內更新納稅人所申報的年度稅務信息。若納稅人通過紙質稅表提交，則需要等待四周才能查看退稅狀態。值得注意的是，國稅局通常每日更新一次查詢工具的信息，納稅人無需在同一天內多次查看。

在使用「我的退稅在哪裡？」工具時，納稅人須輸入社會安全卡號碼(SSN)或個人報稅識別號碼(Individual Taxpayer Identification number，ITIN)、報稅身份(Filling Status)以及原始稅表中預計的退稅金額。

在登錄完成後，「我的退稅在哪裡？」工具包含三個不同階段的進度提示：「 收到稅表」、「 退稅批准」、「 退稅已發送」。一旦顯示「批准退稅」的狀態，查詢工具上便會顯示一個實際的退稅日期。

國稅局還指出，獲得退稅最快的方式是通過電子稅表提交，並選擇「直接存款」接收退稅款。以這種方式退稅的納稅人通常會在21天內收到退稅款。不過，一些特殊的因素也會導致退稅時間的延長。例如，稅表信息錯誤、不完整或受到身份盜用或欺詐的影響、稅表需要額外審核、對低收入家庭福利優惠或附加子女減稅優惠進行更正等。

國稅局「我的退稅在哪裡？」工具的訪問網址為 https://www.irs.gov/zh-hans/refunds，另可通過移動應用程序IRS2Go查詢。

退稅 稅表 國稅局

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