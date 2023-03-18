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張志堅：地方新聞接地氣 醫院管理和教委工作好幫手

記者丁曙／聖瑪利諾報導
世界日報是張志堅醫院管理和教委工作好幫手。（受訪者提供）
世界日報是張志堅醫院管理和教委工作好幫手。（受訪者提供）

聖瑪利諾居民張志堅是世界日報超過20年的老訂戶，作為醫院行政主管和學區教委，世界日報是他了解華人社區的重要信息管道，成為他工作上的好幫手。

早年洛杉磯地區有十多種中文報紙，為什麼會選擇世界日報呢？張志堅說，他在醫院從事行政管理， 20多年來醫院的亞裔病人愈來愈多。然而，以前本地大型醫院的主管們都是白人，管理方式也是傳統的服務方式。但是，面對服務對象群體的改變，管理方式也要與時俱進，必須了解新興的客戶群體的生活方式、文化習俗、喜怒哀樂，而世界日報就是了解華人的最好管道。「我透過閱讀世界日報去了解華人生活，比較喜歡閱讀南加州地方新聞，比較接地氣。」

除了醫院行政管理，張志堅也是聖瑪利諾學區教委，有關教育問題必須了解學生家長的想法和建議。因此，世界日報的教育新聞以及地方學區動態，也成為他閱讀的重點。而世界日報的教育新聞涵蓋南加州，正好滿足他的需求。例如，當下學區突出的問題之一就是疫情對學生和家長造成的心理壓力（Mental problems），他透過世界日報了解到家長們的意見，建議在學校設立和開發心理健康中心服務項目，安排心理醫生為學生和教職員提供諮詢和心理輔導，化解思想負擔，放鬆投入學習和教學。

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