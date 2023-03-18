迎接疫後新時代 關懷創新並進

「兔-gether」新春年節展於2023年1月21日熱鬧登場，這是世界日報 與蒙特利公園市政府合作舉辦的大型封街活動，是2020年1月新冠疫情 爆發後第一次舉行，回歸首日就成功吸引了15萬人參與，顯示大家是多麼的期待與興奮。遺憾的是，這場活動因蒙市爆發歷年最重大 的槍擊事件而中止，世界日報並全力投入槍案報導及善後事宜，更望期經歷三年疫情及突發槍擊事件的華人 社區浴火重生。

世界日報於1976年在美國創刊，2023年是第47周年。開年第一場、也是疫後解封第一場的年節展，廣受各方重視，美國聯邦眾議員趙美心、朴銀珠及Linda Sanchez，加州參議員Susan Rubio、眾議員方樹強、洛杉磯 縣縣政委員Hilda Solis及估值官Jeffrey Prang，時任駐洛杉磯經文處處長黃敏境及五位蒙市市議員羅霈霆、Jose Sanchez、黃泰平、饒影凡及Vinh T. Ngo都親臨現場致詞，一起開心迎接華人社區最重要的農曆新年，儘管年節展的第二天活動因槍案而取消，但疫後第一場南加最大華人活動所呈現的團結共榮有目共睹。

然而，1月21日深夜爆發了舞星槍擊案，奪走11個無辜民眾的性命，成為全美焦點及華人社區的痛。當夜，蒙市政府與洛杉磯世界日報緊急協商，基於對受害者及家屬的尊重，對民眾、員工安全考量以及警方辦案的需要，取消年節展次日（1月22日）活動；世界日報更是全面動員，即時且持續地報導槍案訊息，積極查證、報導每個線索來源，並關注高齡犯罪、捐款運用、華人社區資源不足等深度議題，實踐華文媒體少數族裔媒體的社會責任。

儘管2023開年不平靜，一部以亞裔 故事為主軸的「媽的多重宇宙」電影，在第95屆「奧斯卡金像獎」大放異彩，一舉奪下最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳編劇及最佳剪輯等七大獎，為亞裔移民實現美國夢做了最佳的詮釋。一如奧斯卡第一位亞裔影后楊紫瓊的得獎感言：「只要你敢夢，夢想愈大，愈有可能實踐它！」

在這種千變萬化的氛圍中，世界日報迎來第47個年頭。世界日報源於台灣聯合報系，創辦人為王惕吾先生，為服務華人移民美國日增的資訊需求而創建，逐步發展成為全美發行量最大的華文報紙。自創報以來，世界日報每一天且24小時無間斷地提供華人社區各項內容資訊服務，並秉持「正派辦報」的初衷及新聞媒體「與時俱進」的專業精神，持續深耕社區，以創新服務及平台轉型，促進華人福祉。

近年來，因應美國華人社區發展及人口結構變化，世界日報推動創新服務及平台轉型，打造新型態的媒體集團，擴大觸及華人社區用戶，深入探索核心議題，並提供客製化行銷服務，相應建立多元化的數位載具平台。在大洛杉磯地區，目前以一報七網──洛杉磯世界日報、世界新聞網、世界電子報、世界日報App、Youtube影音平台【Ｕ視頻】、 微信公眾號、臉書粉絲團、電郵報【世界情報讚】，每天向讀者、用戶及客戶提供華人社區最關心、最即時、最正確的資訊服務。

歷經三年疫情的考驗，疫後新時代來臨，全球經濟正面臨俄烏戰爭、利率高升、供應鏈重建、地緣政治風險等多重挑戰，也出現人流解封、商業活動重啟、房市調整等新增機會。因應疫後新時代，世界日報定當再接再厲，為華人社區提供更多、更好的資訊服務，並更關懷華人社區的問題及需求。在世界日報創刊47周年紀念特刊出版的今天，要特別感謝一路以來支持我們的讀者、用戶、客戶及上下游合作夥伴，謝謝大家的信任與肯定，我們會繼續勇往直前，更需你我相伴同行。謝謝您！