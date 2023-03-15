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華裔小學生VEX機器人賽奪州冠軍 本月進軍全美

記者張宏／洛杉磯報導
VEX機器人賽（VEX Robotics Competition）每年吸引著全球50多個國家的數百萬青少年參與挑戰。 （讀者提供）
VEX機器人賽（VEX Robotics Competition）每年吸引著全球50多個國家的數百萬青少年參與挑戰。 （讀者提供）

VEX機器人賽(VEX Robotics Competition)加州大賽12日在洛杉磯舉行。兩名四年級華裔學生郭光恆(Atticus Guo)和張耀夫(Mars Zhang)組成的296A Robokids Clairbourn團隊，在小學組比賽中力壓群雄， 一舉獲得機器人技能冠軍和全能優勝獎。

四年級華裔學生郭光恆（左）和張耀夫組成的團隊，12日獲得VEX機器人賽加州州賽機...
四年級華裔學生郭光恆（左）和張耀夫組成的團隊，12日獲得VEX機器人賽加州州賽機器人技能冠軍和全能優勝獎。（讀者提供）

296A Robokids Clairbourn團隊，這次是加州首個拿到機器人世錦賽直通資格的團隊，在州賽前他們在各種比賽中一路過關斬將，先後獲得三次全能優勝獎，六次機器人技能冠軍，兩次團隊聯賽冠軍，一次設計獎和一次Amaze Award。他們的機器人技能總分461分，在北美5000多支小學生隊伍中名列第一。

今年九歲的郭光恆不僅是機器人高手，也兼備演戲和模特才能。他主演的好萊塢短片「Love Never Forgets」，2019年入圍電影節Dances With Films。他在聖地牙哥國際兒童電影節(San Diego International Kids Film Festival)還獲得短片最佳童星獎，並在Golden Statuette國際電影節獲得最佳童星獎等獎項。

四年級華裔學生郭光恆（右二）和張耀夫（左二）組成的團隊，12日獲得VEX機器人賽...
四年級華裔學生郭光恆（右二）和張耀夫（左二）組成的團隊，12日獲得VEX機器人賽加州州賽機器人技能冠軍和全能優勝獎。（讀者提供）

郭光恆的媽媽Julia郭對兒子成績非常欣慰，她一路為陪伴和支持兒子比賽付出很多時間和心力。她表示，孩子從小就喜歡搭樂高和編程，七歲開始學習Scratch和Python等編程，去年暑假才開始接觸VEX機器人，沒想到短短一年就能有這樣的成績，期待孩子們在本月底和5月初美國賽和世錦賽的表現。

Robokids USA的袁雪瑤(Isabella Yuan)，陳雯芊(Nancy Chen)和Darren Chen組成的初中隊296B，也在這次比賽獲得團體冠軍。 VEX機器人賽是一項旨在通過學習教育機器人編程技能，運用動手能力，拓展青少年對STEM教育理念的認知。

比賽培養青少年在科學、技術、工程、數學領域的綜合素養，提高並促進他們的創新思維能力、解決問題的能力和團隊合作精神。從小學生到大學生均可參與，每年吸引著全球50多個國家的數百萬青少年參與挑戰。

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