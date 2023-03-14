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林肯岡遭槍擊警傷復回歸 同袍醫院外列隊歡迎

洛杉磯訊
警員們在醫院外列隊，向該名中槍員警表達敬意、及歡迎歸隊之意。（fox11截圖）
警員們在醫院外列隊，向該名中槍員警表達敬意、及歡迎歸隊之意。（fox11截圖）

洛杉磯市警局官員13日宣布第三名在林肯岡（Lincoln Heights）槍擊案中遭槍擊的警官，已康復並出院的好消息。警員們為了歡迎他回歸，在醫院外集體出席敬禮，向他表示支持和尊敬。而槍案中的嫌犯馬加納(Jonathan Magana)則在槍案發生兩小時後，被發現不治身亡。

根據洛市警局的影片顯示，多名K-9警犬和負責牠們的警官12日在街道和人行道上排成一列，向該名8日遭槍擊的出院警察敬禮，表達對其敬意。

這起事件的主謀是32歲槍手馬加納，他曾因兩項二級搶劫罪被判入獄，而當槍案發生時，他正處於假釋期間。目前警方尚未透露馬加納身亡的具體原因，換句換說，他是被警方開槍擊斃，還是自殺身亡不得而知。

在案發當日下午4時左右，便衣警員發現馬加納的藏匿地點後，召集制服警員和K-9警犬前往搜查。在其中一隻警犬的提示下，他們發現馬加納躲在地下公寓中。

警方隨即包圍了該區域，多次要求馬加納投降，但他拒絕。隨後，警方發射了化學氣體，試圖勸降馬加納，但他反擊並開槍擊中三名警官。警方召集了特警隊後進行還擊。經過多個小時的對峙後，警方派人前往查看，發現馬加納已死亡，宣布他不治身亡。而受傷警察也被隨即送往就近醫院治療。

警方在推特上表示，警員這份職業往往伴隨著極高的風險，就像9日在林肯岡發生的事情一樣。經過努力，今天第三名警官也已成功康復出院。再次歡迎所有三名警官回家，並支持他們、讚揚他們走上康復之路的勇氣。

警方發文讚嘆所有警員們的努力，也再次感謝他們的付出。（警方推特截圖）
警方發文讚嘆所有警員們的努力，也再次感謝他們的付出。（警方推特截圖）

槍擊 警察 洛杉磯

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