國父孫中山逝世98周年 南加僑界獻花致敬

僑胞們自發性於華埠中山廣場敬禮獻花、一同緬懷孫中山先生。（記者張庭瑜╱攝影）

羅省中華會館暨南加州 全僑各界為了緬懷國父孫中山先生革命犧牲奉獻的精神，特別在國父逝世98周年於華埠中山廣場銅像前獻花致敬。當天活動邀請到駐洛杉磯 台北經濟文化辦事處、越柬寮、韓華、新僑等各界代表出場獻花。

僑領們一同在國父孫中山先生的雕像前紀念他。（記者張庭瑜╱攝影）

3月12日為孫中山逝世周年，獻花致敬活動莊嚴肅穆，全體人員先後唱美國國歌和中華民國 國歌，隨後經文處、越柬寮、韓華、新僑等團體代表逐一向孫中山先生的銅像獻上花圈。全體肅穆的歌聲吸引許多經過一旁的民眾，有人並駐足拍照或舉起大拇指比讚。獻花後分別由羅省中華會館主席李金生、駐洛杉磯台北經文處副處長張正育致詞，最後全體人員在楊震南的領唱下，一同唱起國父紀念歌。

張正育致詞時感謝國父孫中山先生的願景和努力。（記者張庭瑜╱攝影）

張正育表示，感謝國父孫中山先生的願景和努力，他曾發願要推翻滿清政府，建立一個自由平等的國家。現今台灣社會和人民重視自由、民主、人權和法治，這些價值觀正是國父孫中山先生的理念所體現的。同時，也感謝海外僑胞們和大家共同努力，打造了今天這個自由民主的國家。最後，他感謝中華會館不斷推動有意義的活動，讓大家能更深入地緬懷國父孫中山先生和貢獻。

李金生代表中華會館獻花，並在司儀的帶領下高舉捧花。（記者張庭瑜╱攝影）

李金生表示，國父孫中山先生致力於推翻滿清政府，建立一個民主自由平等的國家。他的努力不亞於任何人，其理念深深影響著所有人，也共同推動著中華民國的進步。他非常敬佩國父，並感謝大家參與一同獻花給國父表達敬意。