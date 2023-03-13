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國父孫中山逝世98周年 南加僑界獻花致敬

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
僑胞們自發性於華埠中山廣場敬禮獻花、一同緬懷孫中山先生。（記者張庭瑜╱攝影）
僑胞們自發性於華埠中山廣場敬禮獻花、一同緬懷孫中山先生。（記者張庭瑜╱攝影）

羅省中華會館暨南加州全僑各界為了緬懷國父孫中山先生革命犧牲奉獻的精神，特別在國父逝世98周年於華埠中山廣場銅像前獻花致敬。當天活動邀請到駐洛杉磯台北經濟文化辦事處、越柬寮、韓華、新僑等各界代表出場獻花。

僑領們一同在國父孫中山先生的雕像前紀念他。（記者張庭瑜╱攝影）
僑領們一同在國父孫中山先生的雕像前紀念他。（記者張庭瑜╱攝影）

3月12日為孫中山逝世周年，獻花致敬活動莊嚴肅穆，全體人員先後唱美國國歌和中華民國國歌，隨後經文處、越柬寮、韓華、新僑等團體代表逐一向孫中山先生的銅像獻上花圈。全體肅穆的歌聲吸引許多經過一旁的民眾，有人並駐足拍照或舉起大拇指比讚。獻花後分別由羅省中華會館主席李金生、駐洛杉磯台北經文處副處長張正育致詞，最後全體人員在楊震南的領唱下，一同唱起國父紀念歌。

張正育致詞時感謝國父孫中山先生的願景和努力。（記者張庭瑜╱攝影）
張正育致詞時感謝國父孫中山先生的願景和努力。（記者張庭瑜╱攝影）

張正育表示，感謝國父孫中山先生的願景和努力，他曾發願要推翻滿清政府，建立一個自由平等的國家。現今台灣社會和人民重視自由、民主、人權和法治，這些價值觀正是國父孫中山先生的理念所體現的。同時，也感謝海外僑胞們和大家共同努力，打造了今天這個自由民主的國家。最後，他感謝中華會館不斷推動有意義的活動，讓大家能更深入地緬懷國父孫中山先生和貢獻。

李金生代表中華會館獻花，並在司儀的帶領下高舉捧花。（記者張庭瑜╱攝影）
李金生代表中華會館獻花，並在司儀的帶領下高舉捧花。（記者張庭瑜╱攝影）

李金生表示，國父孫中山先生致力於推翻滿清政府，建立一個民主自由平等的國家。他的努力不亞於任何人，其理念深深影響著所有人，也共同推動著中華民國的進步。他非常敬佩國父，並感謝大家參與一同獻花給國父表達敬意。

中華民國 洛杉磯 加州

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