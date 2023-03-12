「燦爛微笑 美好未來」醫療車進校園 推展兒童牙齒保健

醫療車開進校園為學童檢查牙齒。（ABC學區）

「燦爛的微笑，光明的未來」（Bright Smiles, Bright Futures）是一項全國性孩童牙齒保健計劃。近日一輛牙科醫療車開到了ABC學區夏威夷 小學（Hawaiian Elementary School），牙醫師為孩童推展口腔衛生教育 和牙齒健康檢查，從小培養刷牙好習慣，擁有一口潔白整齊的牙齒，讓笑容沒有自卑。

影音來源：ABC學區/記者丁曙後製

夏威夷小學校長Mayra Lozano博士說，高露潔（Colgate）的微笑計劃來訪校園，為學生們進行口腔衛生教育和牙齒健康檢查。孩童學習刷牙和保持口腔衛生很重要，不會因為牙痛而曠課。

當日，兒童口腔健康提高計劃活動由洛杉磯縣公共衛生局和高露潔保健公司合作進行，一輛牙齒醫療車開入校園。專業牙醫師和護士們，指導學童正確刷牙和使用牙線，從小養成保持口腔清潔的好習慣，將來才能擁有一口好牙。

醫師指導學童使用牙線。（ABC學區） 學童使用牙齒模型學習刷牙。（ABC學區）

洛縣公共衛生局牙醫博士Maritza C. Cabezas說，推展該項活動希望能在早期階段發現牙齒疾病，讓孩子們即時去看牙醫接受治療。同時也讓孩子們學會保持口腔清潔，他們都會明白牙齒健康的重要性。讓他們透過該項計劃，有機會在未來擁有更燦爛的笑容，所以謝謝學校師生們的合作。

參加當天活動的所有學生們，在一輛醫療車上接受了牙科檢查，所有參加活動的學生和家人將收到一份檢查報告，以及附近牙醫師的名單，以及一個裝滿牙齒保健用品的禮包，裝有新牙刷等用品。