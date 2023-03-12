禪修習佛法 華裔留學生感受大不同

誤打誤撞參與「雲水禪心」的華生小史表示收穫頗豐，並感慨「佛法原來能運用到生活中！」（張志誠提供）

一群青年聚集在西來寺內，一同學習佛法、禪修，進行跑香、獻燈，成為寺廟內一道罕見的風景線。這是西來寺舉辦的第15期「雲水禪心」活動，誤打誤撞參與活動的華人 留學生小史表示收穫頗豐，並驚訝道「佛法原來能運用到生活中！」

來自中國大陸的小史目前在南加大 (USC)就讀，成長在「無神論」環境裡的她並不了解宗教，只是習慣在過年時到寺廟裡上香祈福。2023年是小史第一次在美國過年，在春節期間，她和友人相約前往西來寺上香。在廟裡閒逛時，她發現西來寺在舉辦各種各樣的活動，比如讀書會和瑜伽課，感到新奇，「我以為寺廟裡除了上香念經就沒什麼可做的了」。

在各種活動中，面向年輕人的佛法體驗活動「雲水禪心」，吸引了小史和友人的目光，寺廟義工介紹，這個活動是開放給18到35歲的青年，大家會花一天時間在寺內淺嘗佛法和禪修，並與法師交流，所學習的課題都與年輕人的生活相關，比如如何提升自我、如何應對內卷等，小史和友人聽後出於好奇報了名。

3月4日，小史難得早起趕到寺院，在場參與的青年逾百名，許多人表示是首次參加。當日安排十分緊湊，上午是破冰遊戲、禪修體驗和探索自我的課程，午休後是提升自我的課程、心靈交流和獻燈祈福。在授課過程中，法師採用了源自現實生活的素材，還盡量用幽默風趣的語言敘述，讓小史聽得津津有味，學會如何用佛法重新觀照自我和生活。

小史最喜歡心靈交流環節，她所在的小組成員和如松法師一起探討了佛教輪迴，還討論了當下人們的AI程序ChatGPT是否能發展出靈魂，讓小史收穫頗豐。

學員們在法師引領下誦經。（張志誠提供）

初入職場的章小姐也是第一次參加「雲水禪心」，她此前對佛法並無了解，認為這一天的學習非常通俗易懂。她曾以為研習佛法的多是出家人和中老年人，此行後意識到佛法對青年的生活也有益。她在心靈交流環節向知義法師詢問工作上遭遇的困境，法師十分親切地給予了有幫助的建議。

活動尾聲時，學員們還收到西來寺贈與的禮物，包括星雲大師 的著作。知義法師還向有意繼續研習佛法的參與者推薦了「佛光西來書院」，是一項為期三個月的活動。感興趣的小史立即報名了書院，因為想更進一步了解佛法，也對書院包含的豐富活動感興趣。總結一天的收穫時，小史說「今天學會了不要求佛，要學佛。」