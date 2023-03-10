今年38節不喝茶 華人婦女會送暖弱勢

美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往長堤市彩虹家暴安置中心，為家暴受害人送溫暖。（婦女會提供）

一年一度的38國際婦女節，美國華人 婦女聯合會眾姊妹一改節日喝茶歡聚的傳統，改集合眾人之力幫助清寒社區和服務弱勢群體，獲得很多遊民 、家暴 受害者感謝及感動。

婦女節當天，華人婦女會會長張嫻、理事長曹琳和監事長郭志凌等，帶領20多位姊妹，連續兩天分別前往洛杉磯市中心無家可歸者服務中心，和長堤市彩虹家暴安置中心，向遊民、清寒人士和家暴受害人捐助200多件棉被、毛毯和十多箱大型拎包袋，給他們送去冬天寒冷結束前的溫暖。

洛杉磯市中心地區遊民人數居高不下，遊民地盤越擴越寬。在洛杉磯市中區不少街道，遊民們隨處紮營安寨，帳篷林立，婦女會看看在眼裡，急在心裡，大家一起籌集資金，購買了100多條棉被，常務副會長丁楊一馬當先，主動聯絡組織人力與車隊，另外何珊、艾薇、張航、Sunny Yang、孫小美、沈麗玉（Linda shen）、lumi Wang 、 Alice Ren 、Karin邱、Alison Chen、Michelle毛、CiCi 、Ellen、張燕燕等爭先裝貨上車。

理事長曹琳的先生陳帆也加入義工團隊，幫忙開車運貨載人，為遊民們送貨上門。當一名女流浪者拿到棉被時，感動得紅了眼睛。還有一位無家可歸者拿到棉被，開心得手舞足蹈，抱起棉被鑽進了自己的露營帳篷。

長堤市彩虹家暴安置中心收留因遭到家暴、配偶坐牢的家暴受害人，不少受害人帶著孩子投奔家暴安置中心，暫時立足。張嫻每年都帶領會員們前往安置中心，為家暴受害人送去食品和毛毯、被褥及各種生活用品。今年也不例外，婦女會的會員們特別安排出時間，在婦女節當天為該安置中心送去各種物資，為家暴受害人加油打氣。