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今年38節不喝茶 華人婦女會送暖弱勢

記者楊青/洛杉磯報導
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往長堤市彩虹家暴安置中心，為家暴受害人送溫暖。（婦女會提供）
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往長堤市彩虹家暴安置中心，為家暴受害人送溫暖。（婦女會提供）

一年一度的38國際婦女節，美國華人婦女聯合會眾姊妹一改節日喝茶歡聚的傳統，改集合眾人之力幫助清寒社區和服務弱勢群體，獲得很多遊民家暴受害者感謝及感動。

婦女節當天，華人婦女會會長張嫻、理事長曹琳和監事長郭志凌等，帶領20多位姊妹，連續兩天分別前往洛杉磯市中心無家可歸者服務中心，和長堤市彩虹家暴安置中心，向遊民、清寒人士和家暴受害人捐助200多件棉被、毛毯和十多箱大型拎包袋，給他們送去冬天寒冷結束前的溫暖。

洛杉磯市中心地區遊民人數居高不下，遊民地盤越擴越寬。在洛杉磯市中區不少街道，遊民們隨處紮營安寨，帳篷林立，婦女會看看在眼裡，急在心裡，大家一起籌集資金，購買了100多條棉被，常務副會長丁楊一馬當先，主動聯絡組織人力與車隊，另外何珊、艾薇、張航、Sunny Yang、孫小美、沈麗玉（Linda shen）、lumi Wang 、 Alice Ren 、Karin邱、Alison Chen、Michelle毛、CiCi 、Ellen、張燕燕等爭先裝貨上車。

理事長曹琳的先生陳帆也加入義工團隊，幫忙開車運貨載人，為遊民們送貨上門。當一名女流浪者拿到棉被時，感動得紅了眼睛。還有一位無家可歸者拿到棉被，開心得手舞足蹈，抱起棉被鑽進了自己的露營帳篷。

長堤市彩虹家暴安置中心收留因遭到家暴、配偶坐牢的家暴受害人，不少受害人帶著孩子投奔家暴安置中心，暫時立足。張嫻每年都帶領會員們前往安置中心，為家暴受害人送去食品和毛毯、被褥及各種生活用品。今年也不例外，婦女會的會員們特別安排出時間，在婦女節當天為該安置中心送去各種物資，為家暴受害人加油打氣。

張嫻表示，三八婦女節是展現婦女正能量、為社會做出奉獻的日子，作為華人婦女社團，有責任實實在在為社會做些事情，尤其是社區弱勢群體，更需要大家的關愛，她希望婦女會的行動能夠拋磚引玉，也希望更多華人婦女加入到華人婦女聯合會的慈善行列，展現美國華人的正面形象，促進各族裔之間的相互理解、溝通與融合。

美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往長堤市彩虹家暴安置中心，為家暴受害人送溫暖。...
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往長堤市彩虹家暴安置中心，為家暴受害人送溫暖。（婦女會提供）
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往洛杉磯市中心無家可歸者服務中心，向遊民、清寒...
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往洛杉磯市中心無家可歸者服務中心，向遊民、清寒人士送去棉被和毛毯。（婦女會提供）
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往洛杉磯市中心無家可歸者服務中心，向遊民、清寒...
美國華人婦女聯合會三八國際婦女節前往洛杉磯市中心無家可歸者服務中心，向遊民、清寒人士送去棉被和毛毯。（婦女會提供）

家暴 遊民 華人

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