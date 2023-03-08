我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

陳萍如 接掌南加中國文化大學校友會

記者張宏／洛杉磯報導
新任會長陳萍如（右）在經文處處長紀欽耀（中）的見證下，從前任會長車慶餘手中接過會長印。（記者張宏／攝影）
新任會長陳萍如（右）在經文處處長紀欽耀（中）的見證下，從前任會長車慶餘手中接過會長印。（記者張宏／攝影）

南加州中國文化大學校友會日前舉辦2023年年會和新舊會長交接典禮，當晚有200多名賓客共襄盛舉。新任會長陳萍如表示，會秉承前任會長和理事們做事的風範和精神，繼續促進校友交流，為母校增添榮譽。

新任會長陳萍如在駐洛杉磯經文處處長紀欽耀的見證下，從前任會長車慶餘手中接過會長印。陳萍如多才多藝，曾榮獲中國小姐頭銜，曾在台灣電視公司主持「時代青年」節目，復興廣播電台主持「陳萍如時間」。她也在中國大陸活動，她是中國國家一級美術師，也學習美聲，曾經舉辦過個人演唱會，參加過廣西南寧國際民歌藝術節的演唱。

對於第一次擔任社團會長，她表示，校友會成立至今已有40多年歷史，在漫長的歲月裡，經過許多前任會長和理事們的辛苦經營才有今天傑出校友遍地開花的成就。她很榮幸成為新任會長，會盡自己最大的努力做好校友會務，促進校友間的交流和情誼，服務社區，為增添母校榮譽和傳承華岡校訓「質樸堅毅」精神而努力。

紀欽耀表示，他一直信奉獨善其身，兼濟天下原則，文化大學的校友們也承擔著兼濟天下的使命，希望南加州中國文化大學校友會在新任會長帶領下會務能蒸蒸日上。

文化大學校長王子奇則發來祝賀視頻，他表示，文化大學迄今已累計29萬名校友，在世界各地都可見華岡人的傑出表現，這是母校的優勢所在，也是未來面對逆境，致力永續發展的重要基礎。同時感謝南加校友會為母校捐贈超過200萬元台幣成立獎學金，希望能藉此嘉惠學子。

年會還為傑出校友頒獎，包括前洛杉磯德航大學校長潘子瑜、「南加華人三十年史話」中英文主編陳十美、世華婦女全球十大傑出婦女華冠獎得主李敏華、僑務委員會榮譽職的僑務委員趙韻梅、僑務諮詢委員謝傳佐、廖介民、呂世豪、僑務顧問洪美蕊、劉永文、賴泱璇、李敏華，僑務促進委員李恩慶。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)也到場為新一任會長和理事會成員們頒發榮譽狀。

新任會長陳萍如（前排右一）表示，會秉承前任會長和理事們做事的風範和精神，繼續促進...
新任會長陳萍如（前排右一）表示，會秉承前任會長和理事們做事的風範和精神，繼續促進校友交流，為母校增添榮譽。（記者張宏／攝影）
南加州中國文化大學校友會日前舉辦2023年年會和新舊會長交接典禮，圖為聯邦眾議員...
南加州中國文化大學校友會日前舉辦2023年年會和新舊會長交接典禮，圖為聯邦眾議員趙美心（右七）為大家頒發感謝狀。（記者張宏／攝影）

南加 加州 洛杉磯

上一則

世說新聞╱華人超愛家居店關門清倉 哪些便宜可撿？

下一則

聖嬰-反聖嬰現象攪局 加州澇旱交替

延伸閱讀

南加州瓦斯公司 醞釀明年漲價

南加州瓦斯公司 醞釀明年漲價
北一女校友會年會 逾300人相聚 儀隊登台嗨全場

北一女校友會年會 逾300人相聚 儀隊登台嗨全場
易學中文學校主辦新春活動 淡江大學校友會 華商經貿協會協辦

易學中文學校主辦新春活動 淡江大學校友會 華商經貿協會協辦
中國重點高校美國校友會 新春聯歡

中國重點高校美國校友會 新春聯歡
台灣大專校聯會 換屆選舉慶新春

台灣大專校聯會 換屆選舉慶新春
北加政大校友會春節聯歡 年輕人多

北加政大校友會春節聯歡 年輕人多

熱門新聞

安妮（何豔萍）從 2017年起在南加華人社區實施連環詐騙。目前警方登記的受害人有十餘人，總金額超60萬美元。（受訪者提供）

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

2023-03-02 15:26
近日有華人在某好市多（Costco）門口被攔住，原因是購物車內某個價值20元左右的食物沒有收錢，因此將其帶到客服區付錢。這名華人感覺明明錯不在自己，卻感覺被當作小偷。（本報檔案圖示意圖）

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

2023-03-02 02:11
對有些區號的來電應直接拒接，因為這些電話與欺詐有關。（Unsplash.com）

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

2023-03-07 02:18
洛杉磯縣聖瑪利諾市居民，也是前加州副州長競選人Cole Harris，和華人太太Cindy陳（Cindy Chen）涉嫌PPP貸款詐騙日前被捕。（本報檔案照）

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

2023-02-28 14:16
國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅季國稅局提醒：這些收入別漏報

2023-03-04 13:40
南加州華人John收到徵信機構發來的警告郵件。（John提供）

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

2023-03-04 11:18

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中