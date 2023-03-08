陳萍如 接掌南加中國文化大學校友會

新任會長陳萍如（右）在經文處處長紀欽耀（中）的見證下，從前任會長車慶餘手中接過會長印。（記者張宏／攝影）

南加 州中國文化大學校友會日前舉辦2023年年會和新舊會長交接典禮，當晚有200多名賓客共襄盛舉。新任會長陳萍如表示，會秉承前任會長和理事們做事的風範和精神，繼續促進校友交流，為母校增添榮譽。

新任會長陳萍如在駐洛杉磯 經文處處長紀欽耀的見證下，從前任會長車慶餘手中接過會長印。陳萍如多才多藝，曾榮獲中國小姐頭銜，曾在台灣電視公司主持「時代青年」節目，復興廣播電台主持「陳萍如時間」。她也在中國大陸活動，她是中國國家一級美術師，也學習美聲，曾經舉辦過個人演唱會，參加過廣西南寧國際民歌藝術節的演唱。

對於第一次擔任社團會長，她表示，校友會成立至今已有40多年歷史，在漫長的歲月裡，經過許多前任會長和理事們的辛苦經營才有今天傑出校友遍地開花的成就。她很榮幸成為新任會長，會盡自己最大的努力做好校友會務，促進校友間的交流和情誼，服務社區，為增添母校榮譽和傳承華岡校訓「質樸堅毅」精神而努力。

紀欽耀表示，他一直信奉獨善其身，兼濟天下原則，文化大學的校友們也承擔著兼濟天下的使命，希望南加州 中國文化大學校友會在新任會長帶領下會務能蒸蒸日上。

文化大學校長王子奇則發來祝賀視頻，他表示，文化大學迄今已累計29萬名校友，在世界各地都可見華岡人的傑出表現，這是母校的優勢所在，也是未來面對逆境，致力永續發展的重要基礎。同時感謝南加校友會為母校捐贈超過200萬元台幣成立獎學金，希望能藉此嘉惠學子。

年會還為傑出校友頒獎，包括前洛杉磯德航大學校長潘子瑜、「南加華人三十年史話」中英文主編陳十美、世華婦女全球十大傑出婦女華冠獎得主李敏華、僑務委員會榮譽職的僑務委員趙韻梅、僑務諮詢委員謝傳佐、廖介民、呂世豪、僑務顧問洪美蕊、劉永文、賴泱璇、李敏華，僑務促進委員李恩慶。