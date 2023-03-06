報稅季來了 四種收入別漏報

國稅局提醒納稅人不要漏報來自零工經濟、服務行業、數字資產或國外的收入。(pexels)

報稅 季已經開啟，納稅人申報時應注意不要漏報所有收入。國稅局（IRS）1日發布公告，提醒納稅人不要遺漏來自零工經濟（Gig economy ）、服務行業、數位資產(digital assets)或國外的收入。

1.零工經濟收入應納稅

零工經濟是指由獨立工作者通過接受短期合同或工作的經濟模式。例如在線銷售商品、開車送貨或出租財產等，通常通過應用程序或網站等數位平台進行的。從零工經濟中賺取的收入通常需要繳稅，這包括來自兼職、臨時或副業的工作收入；以任何形式支付的現金、財產、商品或數位資產；未在表格1099-K、1099-MISC、W-2或其它收入報表中申報的收入。

2.服務小費要納稅

在餐廳、沙龍、酒店和其他服務行業的員工經常收到顧客的小費。小費通常是應稅收入，對於在這些領域工作的人來說，了解如何申報小費的詳細信息非常重要。

小費是客戶支付給員工的現金或非現金付款。小費包括直接從客戶那裡收到的現金、或雇主分發給員工的電子方式支付的小費，以及根據任何分享協定員工收到的小費。所有現金小費必須報告給雇主，雇主必須將其計入僱員的表格W-2、「工資與稅務說明書」中。非現金小費是指除現金以外的任何其它形式的有價小費，例如：客戶提供給員工的門票、通行證或其它物品或商品。非現金小費無需報告給雇主，但須通過稅表 申報。

若小費金額每月低於20美元，則員工無需向顧主報告；但對於金額較大的小費，員工應在收到小費的次月10日前向雇主報告金額。

3.數位資產的申報和納稅要求

稅表1040和1040-SR頂部有一個詢問數位資產交易的問題，所有提交這些表格的納稅人都必須勾選「是」或「否」的方框。涉及數位資產的交易包括：出售數位資產；收到以數位資產作為商品或服務的付款；免費接收或轉讓不屬於禮物的數位資產；通過「挖礦」或質押活動獲得的數位資產；通過硬分叉（Hard Fork）獲得的數位資產；用數位資產交換獲得的財產、商品或服務；數位資產與另一種數位資產的交換或交易；對數位資產處置後獲得的其他經濟利益。

此外，若個人收到任何數位資產作為服務補償，或在貿易或業務中向客戶出售數位資產，也必須申報。

4.申報外國來源收入

美國公民 或在稅法上被定義為居民，通常需要就其在海外獲得的收入向美國政府繳納所得稅，而不論他們實際居住在哪裡。他們還需遵守適用於居住在美國境內的美國公民、或稅法定義居民的相同所得稅申報要求。除工資和小費等收入，美國公民和稅法定義的居民還必須申報非報酬性質的收入，如來自美國境外的利息、股息和養老金。