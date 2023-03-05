洛縣警校464屆畢典 56新血加入服務

洛縣警校464屆畢業禮，即將上崗的新警察興奮。（LASD）

洛杉磯 縣警局（LASD）3月3日在東洛杉磯學院舉辦縣警校第464屆畢業典禮，共有56名警校學員加入洛縣警局編制，分配到各所警分局服務，縣警長羅伯特．盧納（Sheriff Robert Luna）主持了儀式。

經過22周嚴格的警校培訓後，新兵通過了執法人員必須的訓練課堂並且考核合格。畢業典禮是警校學員正式轉變為宣誓警察 的重要程序。本屆警校畢業生由10名女生和46名男生組成，他們獲頒警員證書，並在警長盧納主持下，正式宣誓成為加州 警察。

主持畢業典禮的盧納對警校464屆畢業生和來賓們發表了演說，他說「艱困和挑戰是464屆學員班習以為常的事情。我為你們所有人感到驕傲，你們最終對所服務的社區來說非常重要。」