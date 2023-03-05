涉性侵未成年少女 巴沙迪那狼師被捕

巴沙迪那學區麥金利中學驚傳狼師涉嫌性侵未成年女生。（取材自麥金利中學官網）

巴沙迪那（Pasadena）一位國中老師1日在校園內遭到逮補，原因是他侵犯一名14歲女學生，還向她傳送兒童色情片。

來自格蘭岱市（Glendale）的34歲老師麥地那（Micheal Joseph Medina）是麥金利中學（McKinley School）的八年級歷史教師，巴沙迪那聯合學區 （Pasadena USD）在收到一封舉報信後向警方報案。

1日下午2點左右警察 在校園內將麥地那逮捕，巴沙迪那警方指控他涉嫌與兒童發生猥褻行為、與未成年人發生口交、與14歲以下的未成年人發生性關係、發布危害未成年人心智的影片、試圖引誘未成年人發生性關係，並且持有兒童色情片等罪名。據警方透露，有些罪名犯案的時候，該女學生甚至未滿14歲。

據巴沙迪那星報（Pasadena Star-News）報導，在遭到逮捕的當天晚上，麥地那繳交保釋金後獲釋。2日早上面對記者提問，麥地那説自己無法表示任何意見。

而巴沙迪那聯合學區教育總監 麥當勞（Brian McDonald）表示，如果這些指控皆為事實的話，學區將會迅速地採取正確的舉動。但是目前主要的關注是在如何支持學生還有教職人員度過這個艱難的時期。